Nach Freiburg-Erfolg : Dem 1. FC Köln fehlt nur noch ein Punkt für Europa

Köln Dem 1. FC Köln fehlt nur noch ein Punkt, um in der kommenden Saison an den europäischen Wettbewerben teilzunehmen. Auch, weil die direkte Konkurrenz patzte.

Besser hätte der 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga für den 1. FC Köln wohl nicht verlaufen können. Nach dem Samstagabend-Spiel der TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg fehlt dem FC nur noch ein Zähler, um in der kommenden Spielzeit europäisch zu spielen. Der SC Freiburg gewann das direkte Duell um die internationalen Plätze in Sinsheim 4:3. Damit kann die Mannschaft aus dem Breisgau nicht mehr auf den achten Tabellenplatz abrutschen. Das hat auch Auswirkungen auf die Konkurrenz. Sollten Freiburg und Leipzig einen Platz in der Top-Sechs einnehmen, wird der siebte Rang automatisch zum europäischen Wettbewerb reichen. Denn beide Teams stehen im Pokalfinale. Gewinnt eine Mannschaft aus der Top-Sechs den nationalen Wettbewerb, reicht Rang sechs zur Europa League, Rang sieben für die Conference League. Verliert Freiburg das Pokalfinale und wird Siebter, ist die Streich-Elf dennoch für die Conference League qualifiziert, weil Leipzig automatisch in der Top-Sechs wäre.

Da Köln nach dem 4:1-Erfolg über Augsburg am Nachmittag sechs Punkte Vorsprung auf Hoffenheim, also Rang acht hat, reicht ein Zähler aus den verbliebenen beiden Spielen demnach zur Conference League. Diesen Punkt will der FC schon am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg einfahren. „Vor allem zu Hause gegen Wolfsburg vor den eigenen Fans wollen wir auch wieder drei Punkte bei uns zu behalten“, sagte Torschütze Mark Uth nach dem 4:1. „Ich bin richtig heiß auf diese Europa-League-Saison, die wir dann gegebenenfalls vor uns haben.“

