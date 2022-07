„Wir hatten heute das Glück, das wir gestern nicht hatten“ : Der 1. FC Köln gewinnt gegen Offenbach 2:0

Köln Knapp 20 Stunden nach der guten Leistung, aber 1:2-Niederlage gegen den AC Mailand, hat der 1. FC Köln das Testspiel gegen den Regionalligisten Kickers Offenbach 2:0 gewonnen. Die Treffer erzielten der Ex-Offenbacher Denis Huseinbasic sowie Sargis Adamyan.

Am Samstagabend 48 000 Zuschauer im Kölner Rheinenergie-Stadion in der Partie gegen den italienischen Meister AC Mailand, 20 Stunden später „nur“ rund 5000 Zuschauer am Bieberer Berg gegen den Regionalligisten Kickers Offenbach - unterschiedlicher hätten die beiden Vorbereitungsspiele des 1. FC Köln an diesem Wochenende wohl nicht ausfallen können. Für FC-Trainer Steffen Baumgart werden sie in einer Sache aber eine ähnliche Bedeutung gehabt haben: der 50-Jährige sammelt in dieser Phase wichtige Personal-Erkenntnisse für die bevorstehende Saison. Insofern hatte die Startelf gegen die Kickers am Sonntag wenig mit der von Samstag zu tun – das sportliche Spektakel ebenfalls nicht. Auf die starke Leistung beim 1:2 gegen Milan folgte beim 2:0-Erfolg gegen die Kickers Magerkost. „Der OFC hatte nicht nur eine gute Möglichkeit. Wir hatten heute das Glück, das wir gestern nicht hatten“, sagte Trainer Steffen Baumgart. „Es ist gegen jeden Gegner schwer, wenn du nicht zu 100 Prozent konzentriert bist.“