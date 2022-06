2. Neuzugang : Denis Huseinbasic wechselt zum 1. FC Köln

Köln Der 1. FC Köln treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit voran. Nach der Verpflichtung von Linton Maina hat der FC nun auch Denis Huseinbasic unter Vertrag genommen.

Die Freude war erwartungsgemäß groß. Denis Huseinbasic reckte den Pokal in die Höhe, ließ Selfies von sich machen. Der 1:0-Erfolg über den TSV Steinbach Haiger bescherte Regionalligist Kickers Offenbach nicht nur den Hessenpokal, der OFC steht zum ersten Mal seit 2016 wieder in der ersten Runde des DFB-Pokals. Auch Huseinbasic strahlte, dabei wäre der 20-Jährige ohnehin für den nationalen Pokal qualifiziert. Allerdings mit dem 1. FC Köln. Denis Huseinbasic wechselt wie erwartet zum FC. Nach Linton Maina ist der Mittelfeldspieler der zweite FC-Neuzugang des Sommers. Er unterschrieb in Köln einen Vertrag bis 2025.