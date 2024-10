Neues EuGH-Urteil 1. FC Köln denkt über Schadenersatzforderung nach

Im konkreten Fall geht es um den Paragraphen 17.4, auf dessen Grundlage die Fifa die Kölner bestraft hatte, der internationale Sportgerichtshof Cas bestätigte das Urteil. Keller hielt „ohne Wenn und Aber“ fest: „Die Rechtsgrundlage, auf der wir verurteilt worden sind, ist europarechtswidrig, weil es gegen Kartellrecht und die Arbeitnehmerfreizügigkeit verstößt. Das war auch schon eines unserer zentralen Argumente im Cas-Verfahren.“ Auslöser des EuGH-Urteils war der Fall des Franzosen Lassana Diarra, der 2014 Lokomotive Moskau wegen Gehaltskürzungen abrupt verlassen hatte. Lokomotive kündigte den Vertrag, im Nachgang ging es um Forderungen in zweistelliger Millionenhöhe. Diarra musste an seinen ehemaligen Verein zehn Millionen Euro Strafe zahlen, wurde außerdem rückwirkend für 15 Monate gesperrt. Zudem musste jeder zukünftige Club Diarras ebenfalls eine Strafe zahlen, deshalb nahm der belgische Erstligist Royal Charleroi von einer angedachten Verpflichtung Abstand. Diarra klagte seinerseits auf Schadenersatz und bekam nun am EuGH recht. Das Fifa-Reglement, wonach der neue Club bei vertragsbrüchigen Spielern eine Entschädigung zahlen muss, verstößt gegen geltendes Recht.