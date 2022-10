Geißböcke wahren ihre Chance : Der 1. FC Köln gewinnt in Slovacko 1:0

Köln/Slovacko Der 1. FC Köln darf weiterhin auf ein Überwintern im europäischen Wettbewerb hoffen. Die Geißböcke setzten sich am Freitagnachmittag im zweiten Versuch beim 1. FC Slovacko 1:0 durch.

Mit rund 18-stündiger Verspätung hat der 1. FC Köln die Chance auf ein Weiterkommen in der Conference League gewahrt. Am fünften Spieltag der Gruppe D der Conference League setzten sich die Kölner nach einem Treffer von Ondrej Duda (82.) per Strafstoß beim 1. FC Slovacko mit 1:0 durch. Zuvor hatte Florian Kainz noch einen Strafstoß vergeben. Vor dem letzten Spieltag haben die Kölner somit nur noch einen Zähler Rückstand auf Tabellenführer OGC Nizza sowie Partizan Belgrad. Somit kommt es am kommenden Donnerstag zu einem Endspiel in Köln gegen die Franzosen (21 Uhr, RTL). Die Geißböcke trotzten zudem den Widrigkeiten der vergangenen 24 Stunden. Denn die Begegnung hätte eigentlich am Donnerstagabend schon gespielt sein sollen. Die Partie wurde aufgrund dichter Nebelschwaden abgebrochen und am Freitag erst fortgesetzt.