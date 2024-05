Analyse des Absturzes Der Abstieg des 1. FC Köln und die Folgen

Es existiert da dieser überlieferte Ausspruch Konrad Adenauers, der hat in all seiner Lebenserfahrung mal gesagt: „Do jitt et nix zo kriesche“, brachte der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik trocken hervor, als er auf seinem Sterbebett seines Hauses in Rhöndorf lag – gedacht als Trost für seine anwesende Familie. „Da“, sagte er also in kölschem Dialekt, „gibt es nichts zu weinen“. Tröstende Worte werden zu vielen, die es mit dem 1. FC Köln halten, in diesen schwierigen Zeiten jedoch keinen Zugang finden. Nicht mal kölsche. Der FC ist zum siebten Mal in seiner Historie in die Zweite Liga abgestiegen. Die Anhänger hätten tatsächlich ausreichend Veranlassung zur Trauer, doch sie waren es nicht, die sich in dieser kläglichen Saison ihrer Mannschaft etwas zu Schulden haben kommen lassen. Im Gegenteil, fast allein sie dürfen darauf verweisen, eine erstklassige Arbeitsbescheinigung abgeben zu können. Der Rest ist Schweigen. Eine Aufarbeitung, ein Ausblick.