1:0 gegen Mainz 05 : Der Aufwärtstrend des 1. FC Köln hält an

Köln Elvis Rexhbecaj und Torhüter Timo Horn sichern den wichtigen 1:0-Sieg des 1. FC Köln im Kellerduell mit Mainz 05. Am Mittwoch wollen die Kölner im Derby gegen den neuen Tabellenführer Bayer Leverkusen nachlegen.

Zur Belohnung durfte Rexhbecaj bis zur 82. Minute weiterspielen und Modeste kam mit etwas Verspätung für Thielmann (60.). „Ich will nicht noch mal auf die Bank in den letzten Minuten. Ich habe ein paar graue Haare mehr als 23-Jähriger“, berichtete Rexhbecaj von seinen Gefühlen in der Schlussphase. Dudas Platzverweis nach zwei Fouls innerhalb von 40 Sekunden an Kevin Stöger brachte die bis auf eine Chance von Jean-Philippe Mateta (41.) harmlosen Mainzer nämlich offensiv in Stellung und den FC in schwere See.