Packendes Remis : 1. FC Köln: Der emotionale Abend des Anthony Modeste

Köln 25 000 Fans erlebten beim 1:1 des FC gegen Leipzig am Samstagabend in Köln ein Fußball-Spektakel. Für Anthony Modeste wurde er besonders emotional.

Für Modeste war dieses Tor ein ganz besonderes. Eins mit Symbolcharakter. Ein Gruß an seinen Vater. „Mein Papa hat heute Geburtstag. Das sind so viele Emotionen für mich“, sagte der Franzose anschließend im TV-Interview und konnte die Tränen erneut nicht verbergen. „Ich habe meinen Papa vor drei Jahren verloren und das heute ist sehr wichtig für mich.“ Guy Modeste verstarb 2018 im Alter von 64 Jahren. Vater und Sohn verband ein sehr enges Verhältnis. „Das ist alles nur menschlich. Dafür muss er sich nicht schämen“, sagte TV-Experte Lothar Matthäus, „der Gruß geht nach oben, und das zurecht.“

Kölner Trainer Steffen Baumgart hält Versprechen

FC nach dem Wechsel zunächst stark

Doch die Freude auf den Rängen erlebte einen – wenn auch nur kleinen – Dämpfer. Zwar spielte Köln anders als noch in der Vorwoche gegen Freiburg weiter mutig nach vorne, Leipzig war aber mittlerweile das bessere Team, näherte sich zunehmend Timo Horns Tor an. „Heute waren wir mutig genug. Wir haben nach vorne gespielt, obwohl wir hätten verlieren können“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. Denn Leipzig spielte nun seine Klasse aus. Der eingewechselte Emil Forsberg traf zwar ins Netz, doch wieder war es Abseits. Nach einem Eckball glich schließlich Amadou Haïdara aus. „Der Ball war perfekt gespielt“, sagte Horn. „Gegen eine solche Top-Mannschaft kannst du einfach nicht alles verteidigen.“ Doch alles, was seine Vorderleute fortan nicht mehr verteidigen konnten, rettete der Keeper und hielt somit den Punkt fest. „Die Leipziger haben hinten raus noch mal richtig Druck gemacht, haben offensiv gewechselt und eine enorme individuelle Qualität“, so Horn weiter. „Wir haben dem Stand gehalten und am Ende noch die riesen Chance auf das 2:1.“