Nach Derby-Sieg in Leverkusen Der 1. FC Köln geht mit Schwung auf die Zielgerade

In Köln machen sie sich in diesen Tagen ausgiebig Gedanken, wie man eine langjährige Führungskraft denn würdig in den selbstgewählten Ruhestand einer Fußball-Karriere auf höchstem Niveau zu verabschieden hat. Ellyes Skhiri und Timo Horn werden den ersten Club der Stadt verlassen, das steht fest, vor allem aber der Abschied von Jonas Hector droht ein sehr emotionaler zu werden. Drei Spiele bleiben dem Kapitän noch im Zuge seiner Abschiedstournee, und auch Steffen Baumgart, sein Trainer beim 1. FC Köln, ist sich nicht schlüssig, was passieren wird, wenn am 27. Mai tatsächlich Hectors letzte Stunde im FC-Trikot in der abschließenden Ligapartie gegen Bayern München schlägt.