Modeste wieder im Training : Der FC hat die Vorbereitung auf das Mainz-Spiel aufgenommen

Köln FC-Trainer Steffen Baumgart schaut von Tag zu Tag Köln. Die Personalsituation beim 1. FC Köln ist vor dem Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag weiterhin undurchsichtig. Während ein Spieler wieder zurück im Training ist, hat sich ein anderer krankgemeldet.

Am Dienstagvormittag war der Trainingsplatz am Geißbockheim ungewohnt leer. Zur Erleichterung aller Schaulustigen FC-Fans sprach sich schnell herum, dass der andere Teil der Mannschaft nicht verletzungsbedingt ausfällt. In diesen Tagen absolvieren die Spieler einen Laktattest, der Aufschluss über die individuelle Fitness geben und damit eine bessere Trainingssteuerung vor dem Saisonendspurt bewirken kann.

Für die kommende Aufgabe gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag gab es ebenfalls gute Nachrichten von Top-Torjäger Anthony Modeste. Der Stürmer fehlte zwar auf dem Platz, trainierte aber nach seiner Erkältung wieder individuell in der Halle. „Er wird sich jetzt langsam wieder reinarbeiten und wie es zum Wochenende aussieht, da ist es so wie mit allen. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wenn alles normal läuft, sollte er am Samstag mindesten im Kader sein und dann wird er auch die Chance haben, zu spielen“, so Trainer Steffen Baumgart nach dem FC-Training.

Benno Schmitz meldete sich krank

Nach Modeste in der vergangenen Woche meldete sich auch Benno Schmitz am Dienstag krank. Der Rechtsverteidiger fehlte bereits im Spiel gegen Union Berlin, weil er sich zuvor in der Partie gegen Borussia Dortmund eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. Nachdem Kingsley Ehizibue seine Aufgabe auf der rechten Seite übernommen hatte, war davon auszugehen, dass Schmitz gegen Mainz wieder in die Startelf rücken würde. Angesichts der Erkältung bleibt sein Einsatz am Samstag jedoch fraglich. „Da haben wir ja mehrere im Moment, die gerade in der Situation sind, und da müssen wir von Tag zu Tag gucken“, so Baumgart. Neben Schmitz ist auch Timo Horn weiterhin krank. Der Ersatzkeeper saß gegen Berlin ebenfalls nicht auf der Bank. Gut möglich, dass Schlussmann Jonas Urbig seinen Platz auch gegen Mainz einnehmen wird.

