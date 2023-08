Zweite Niederlage im zweiten Ligaspiel Der 1. FC Köln ist noch nicht bei 100 Prozent

Doch trotz des Vakuums in der Offensive, Christian Keller schob allen Spekulationen um Neuverpflichtungen einen Riegel vor. Es bestehe keine Notwendigkeit, in Panik zu verfallen, „wir haben grundsätzlich gute Spieler“, sagte der FC-Sportchef und eiferte dem Trainer in Sachen Prozentrechnung nach: „Der eine oder andere ist gerade nicht zu 100 Prozent fit. Das ist aber kein Grund zu sagen, wir machen was. Wenn alle langzeitverletzt wären, wäre es etwas anderes.“ Die Lösung auf die Frage aber, warum der FC nach zwei Spielen noch null Punkte auf dem Konto aufweist, lässt sich nicht so einfach finden. Natürlich mag auch die individuelle Klasse der Wolfsburger einen Grund darstellen. Dass in Köln nach dem vermasselten Saisonstart nun schon leichter Gegenwind zu spüren ist, dafür zeigte sich insbesondere Jonas Wind verantwortlich. Die diesmal wenig überzeugende, ansonsten für ihre Zuverlässigkeit bekannte Abwehrzentrale mit Timo Hübers und Jeff Chabot, fand nie Zugriff auf den dänischen Nationalstürmer. Sein Trainer jedenfalls adelte Wind nach seinem Doppelpack (62., 72.), der das Spiel drehte. „Er ist im Moment der Stürmer Nummer 1 bei uns und wahrscheinlich auch in der Liga“, sagte Niko Kovac. Vier Wind-Treffer in zwei Bundesligaspielen sind eine Quote, die dem FC (ein Treffer in zwei Spielen) gut zu Gesicht stehen würde. Doch ein Stürmer solchen Formats ist erstmal nicht in Sicht, zumal nicht abschließend geklärt ist, ob Selke künftig mal ein Bundesligaspiel ohne verletzungsbedingte Auswechslung übersteht.