FC-Mittelfeldspieler in Top-Form : Der 1. FC Köln kämpft um einen Verbleib Skhiris

Nicht nur wegen seines Doppelpacks gegen Frankfurt war FC-Profi Ellyes Skhri (r.) der beste Spieler auf dem Platz. Foto: AP/Martin Meissner

Köln Ellyes Skhiri hat einen erneut überragenden Vortrag geboten beim Kölner Sieg gegen Frankfurt. Im Sommer dürfte der tunesische WM-Teilnehmer vom FC kaum zu halten sein.

Natürlich, Tommi darf da nicht fehlen. In der Kölner Kabine, nach dem Sieg. Tommi. Die kölsche Hymne auf die Stadt, herzzerreißend vorgetragen von der Band AnnenMayKantereit, wummerte auch am Sonntagabend aus den Boxen. Und die Menschen vor dem Spielertrakt, die da das 3:0 des 1. FC Köln über Eintracht Frankfurt fachgerecht zu klären hatten, kamen gar nicht umhin, die sieggetränkten Gesänge der Kölner Spieler zu vernehmen. Über der Mixed-Zone lag eine Stimmung, die Vorfreude auf den 75. Geburtstag des 1. FC Köln am Montag, die großen Karnevalstage in der Stadt, vor allem aber die Gewissheit über drei leidenschaftlich erarbeitete Punkte gegen ein Spitzenteam ausdrückte.

Dass Ellyes Skhiri in diesem Männerchor die erste Geige gespielt hat, ist unwahrscheinlich. Auch dass der Tunesier, geboren im französischen Lunel, den Liedtext, der da über die Liebe zur Stadt und Heimweh berichtet, besonders intensiv beherrscht, scheint ausgeschlossen. Skhiri gilt nicht als Mensch, der sich durch ein exaltiertes Verhalten in den Mittelpunkt stellen muss. Eher still und unauffällig hat er sich zu einem der wichtigsten und wertvollsten Spieler des FC und besten defensiven Mittelfeldspieler der Bundesliga emporgearbeitet.

Skhiri kündigt Abschied an

Was ihn betrifft, ist es eher Fernweh, das ihn gerade begleitet. Vor Kurzem bekannte er sich ja dazu, den Verein im Sommer verlassen zu wollen. Größere Aufgaben als die in Köln strebt er an, eine regelmäßige Teilnahme am internationalen Wettbewerb. Er will sich verändern nach vier Jahren beim FC, und da sein Vertrag ausläuft, darf er den Club ablösefrei verlassen. Das müssen die Kölner akzeptieren. „Es ist schön, dass er es jetzt öffentlich gesagt hat“, äußerte Steffen Baumgart, „aber das bedeutet nicht, dass wir ihn schon aufgegeben haben.“ Der Kampf um ihn lohnt sich, selbst wenn ein erfolgreicher Ausgang doch nicht zu erwarten ist.

Welchen Wert Skhiri für die Mannschaft hat, demonstrierte die 71. Minute im Spiel gegen die Eintracht eindrucksvoll, als das Laufwunder, das fabelhafte 13,4 Kilometer abriss, einen Ball nach einer Frankfurter Ecke eroberte und Linton Maina auf die Reise schickte. Doch wer gedacht hatte, Skhiri nutze die freie Zeit zur Erholung, sah sich getäuscht und einen Spieler, der mit Siebenmeilenstiefeln Richtung gegnerischen Strafraum marschierte. Dann profitierte er zwar von der Unentschlossenheit Sargis Adamyans bei seiner Großchance, doch er stand beim 2:0 am rechten Fleck. Der Mythos Skhiri hatte neue Nahrung erhalten. Auch durch den zweiten Treffer des 27-Jährigen, seinen fünften im fünften Spiel des Jahres. Mit diesem Doppelpack hat er ein weiteres Bewerbungsschreiben aufgesetzt, mögliche Abnehmer soll es ja genug geben. Neben Vereinen aus Frankreich und England sollen Dortmund und Leverkusen interessiert sein. Und – in der Sportsprache muss man es so sagen – ausgerechnet: Frankfurt, der unterlegene Gegner in Müngersdorf. Dem hatte insbesondere die imposante Darbietung Skhiris ordentlich zugesetzt, der wie ein Heerführer das Feld gegen den Champions-League-Achtelfinalisten beherrschte. Seine Leistung fand in seinem Tor zum 3:0 die entsprechende Krönung, was den Kölner Stadionsprecher beinahe melancholisch werden ließ: „Der, der nach Köln gehört“, rief Michael Trippel.

Auch Frankfurts Trainer Glasner lobt tunesischen Nationalspieler

Unter der Woche aber war es Skhiri selbst, der die Gerüchte nicht zerstreuen wollte. Im Gegenteil. Er befeuerte sie. Frankfurt bezeichnete er als „gutes Projekt“. Die sportliche Führung der Kölner jedoch versucht nach wie vor, „einen Fuß in die Tür zu bekommen, wenn wir die Chance dazu erhalten“, wie es Lizenzspielerleiter Thomas Kessler ausdrückte. Und in Richtung Trippel versicherte der frühere Profi-Torwart: „Unser Stadionsprecher ist auch sehr emotional.“ Er selbst betrachtet es etwas nüchterner: „Wir haben viel über Flaco gesprochen, da sind die Sätze klar gefallen“, sagte Kessler.

Von Klarheit war bei den Frankfurtern nicht viel zu spüren. Befragt nach den Ambitionen bezogen auf Skhiri, ließ sich Sportvorstand Markus Krösche lediglich entlocken: „Guter Spieler“. Trainer Oliver Glasner wiegelte ab, sagte: „Wir haben uns zu ihm nie geäußert.“ Aber: „Ein Spieler, der zwei Tore erzielt, hat dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt.“ Dass der Begehrte auch bei seinem Trainer im Stand eines hochrangigen Vertreters steht, ist offensichtlich. Er sieht Skhiri in der Lage, „das Tempo in beide Richtungen zu gehen. Mit solchen Aktionen beeinflusst er unser Spiel. Er macht viel richtig.“

Mitspieler Benno Schmitz beeindruckt vom Lauf Skhiris

Vor allem in der starken zweiten Hälfte lässt sich das auch vom FC behaupten, der nach beschwerlichen 45 Minuten nicht nur überragend verteidigte, sondern auch selbst den Angriff suchte. Angeschoben vom nimmermüden Skhiri. Selbst Mitspieler Benno Schmitz war beeindruck. „Was Ellyes beim 2:0 für einen Weg auf sich nimmt, ist bemerkenswert”, sagte er erstaunt, während Baumgart vom „Quäntchen Glück“ im Spiel sprach. „Trotzdem spielen wir es gut durch. Es ist schön, wenn dann die Belohnung kommt.“