Offizielle Saisoneröffnung : Der FC lädt die Fans ein zu Autogrammen, Live-Musik und Infos

Köln Zwei Wochen vor dem Saisonstart gegen Schalke steigt die offizielle Saisoneröffnung des 1. FC Köln. Den Fans wird dabei einiges geboten.

Die Saisoneröffnung ist immer ein Höhepunkt beim 1. FC Köln, dem dann während der Saison noch einige weitere Höhepunkte folgen sollen. Vor allem die Fans sollen auf ihre Kosten kommen, wenn zwei Wochen vor dem Saisonstart gegen Schalke 04 (6./7. August) die offizielle Saisoneröffnung steigt. Am 23. Juli ist es so weit, dann lädt der FC zu einem rot-weißen Fußballfest für die ganze Familie ein. Mittags (11.30 Uhr) geht’s los mit dem Spektakel auf den Stadionvorwiesen. Im Hinblick auf den 75. Geburtstag des kölschen Clubs am 13. Februar 2023 sollen unter dem Titel „Mer fiere dä FC – en Kölle & Europa“ die Anhänger voll auf ihre Kosten kommen. Es wird einiges geboten wie Autogramme der beiden Bundesliga-Teams, Infos rund um den Verein und viel Musik.