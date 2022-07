Bundesliga-Spieltage 1 bis 7 genau terminiert : Der 1. FC Köln muss fünf Mal an einem Sonntag ran

Köln Die genaue Ansetzung der ersten sieben Bundesliga-Spieltage der Saison 2022/23 steht fest. Fünf Partien davon fallen für den 1. FC Köln auf einen Sonntag.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die ersten sieben Spieltage der Bundesliga zeitgenau terminiert. Die Auftaktpartie zur 60. Bundesligasaison bestreiten Eintracht Frankfurt und der deutsche Meister Bayern München am Freitag, 5. August (20.30 Uhr). Den ersten Spieltag beschließt der 1. FC Köln mit seinem Heimspiel gegen den FC Schalke 04. Diese Partie wird am Sonntag, 7. August, um 17.30 Uhr angepfiffen. Die Freitags- und Sonntagsspiele überträgt Dazn live in dieser Spielzeit, samstags und in den englischen Wochen sind die Begegnungen auf Sky zu sehen. Das Eröffnungsspiel zwischen Frankfurt und Bayern zeigt zudem Sat.1 live im Free-TV.

Die Kölner müssen am 2. Spieltag am Samstag, 13. August, bei Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig ran (15.30 Uhr), bevor am folgenden Spieltag wieder eine Sonntagspartie auf die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart wartet: Am 21. August steht das Gastspiel bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) an. Erneut an einem Sonntag geht es für den FC am 4. Spieltag weiter, wenn er am 28. August den VfB Stuttgart empfängt (15.30 Uhr). Der 5. Spieltag hält dann wieder ein Heimspiel bereit für die Kölner gegen den VfL Wolfsburg. Anstoß ist am Samstag, 3. September, um 15.30 Uhr, ehe es an Spieltag Nummer 6 für sie erneut an einem Sonntag weitergeht mit der Partie daheim gegen Union Berlin (11. September, 15.30 Uhr). Auch der 7. Spieltag ist für die Baumgart-Elf auf einen Sonntag terminiert, wenn es am 18. September um 17.30 Uhr beim VfL Bochum losgeht