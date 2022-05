Große Eupgorie nach dem 4:1 : Beim FC deuten alle Zeichen auf Europa

Köln Nach dem 4:1-Erfolg über Augsburg ist dem 1. FC Köln die Teilnahme am europäischen Wettbewerb kaum noch zu nehmen. Dementsprechend groß ist die Euphorie.

Für einen kurzen Augenblick musste Mark Uth die verständliche Euphorie der eigenen Fans einfangen. „Lasst mich mal ganz kurz bitte“, sagte der Offensivspieler des 1. FC Köln , der bei einem Interview sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Zu laut feierten die Kölner Anhänger ihren FC. Und sie feierten die Chancen auf den europäischen Wettbewerb. Uth hat dafür mehr als nur Verständnis: „Ich bin richtig heiß auf diese Europa-League-Saison, die wir dann gegebenenfalls vor uns haben. Man sieht es ja auf dem Platz: Wir hauen einfach alles raus. Wir wollen die Spiele unbedingt gewinnen und wenn wir so weitermachen, steht dem auch nichts im Wege.“

Ausgerechnet beim vermeintlichen Angstgegner aus Augsburg hat der 1. FC Köln den vierten Sieg in Serie gefeiert. Dank des 4:1-Erfolgs über den FCA hat der FC damit auch einen weiteren großen Schritt Richtung Europa gemacht.

Vierter Sieg in Folge

Im Gegenteil: Nach dem beeindruckenden 4:1-Erfolg über den vermeintlichen Angstgegner Augsburg steht die Tür nach Europa für den FC sperrangelweit offen. Was Uth zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte, dem FC fehlt nur noch ein einziger Zähler um zumindest die Playoffs der Conference League zu erreichen. Das machte der SC Freiburg am Samstagabend möglich. Das Team von Christian Streich bezwang die TSG Hoffenheim 4:3 und ließ damit auch die Kölner Fan-Herzen höher schlagen. Denn nach dem Freiburger Erfolg steht fest, dass der SC definitiv europäisch spielen wird. Sollten Freiburg und Leipzig und damit der künftige Pokalsieger die Top-Sechs erreichen, spielt der Tabellensiebte die Playoffs der Conference League. Sollte der DFB-Pokal-Gewinner aber Siebter werden, würde er sich über den Pokalsieg für die Europa League qualifizieren, der Tabellensechste spielt die Conference-League-Playoffs.

Köln fehlt nur noch ein Zähler

Heißt für den 1. FC Köln: Schon als Tabellensiebter spielt der FC definitiv europäisch. Da Köln zwei Spieltage vor Saisonende sechs Punkte Vorsprung auf Hoffenheim hat, fehlt den Geißböcken nur noch ein Zähler. Oder anders gesagt; Köln müsste die beiden Begegnungen gegen Wolfsburg (H) und Stuttgart (A) verlieren und die TSG gleichzeitig gegen Leverkusen (A) und Mönchengladbach (H) gewinnen, um doch noch auf den achten, den nicht-europäischen Platz, abzurutschen. Schon am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Wolfsburg kann der FC also den europäischen Matchball verwandeln. „Wir schauen weiterhin von Spiel zu Spiel. Wenn möglich holen wir jede Woche drei Punkte“, versuchte auch Jan Thielmann, die Euphorie ein wenig zu bremsen.

Das dürfte nach dem Erfolg über Augsburg aber ein schweres Unterfangen werden. Denn ausgerechnet gegen die Schwaben riefen die Kölner eine ihrer besten Saisonleistungen ab. „Es war eine sensationelle Leistung von uns über das komplette Spiel. So souverän habe ich uns noch nicht gesehen“, staunte auch der Kölner Trainer Steffen Baumgart. „Ich bin selbst von der Leistung überrascht. Manchmal fällt es selbst mir schwer, Worte zu finden. Ich bin begeistert.“

Köln vor dem Tor kaltschnäuzig

Dabei gab der Kölner Coach aber auch durchaus zu, dass die ersten zehn Minuten am Samstagnachmittag dem Gastgeber gehörten. Augsburg lief den FC überraschend früh an, entwickelte zu Beginn eine Druckphase, konnte aber kein Profit daraus schlagen.

Deutlich kaltschnäuziger zeigten sich die Geißböcke. Zunächst traf der überragende Jan Thielmann, der für Salih Özcan in die Startelf gerückt war, nach Vorarbeit von Benno Schmitz. Dann legte der Youngster Uth das 2:0 auf. „Ich bin wie die Mannschaft gerade in einem Flow und freue mich, dass ich ein Tor geschossen habe“, sagte Thielmann. Auch nach dem Wechsel dominierte der FC das Spiel, suchte die Entscheidung. „Der Trainer sagt es ja immer, wenn wir einen Treffer erzielen, gehen wir auch auf den zweiten, den dritten und auch auf den vierten. Das hat sich heute einfach ausgezahlt“, sagte Thielmann.

Vor allem, weil Anthony Modeste nach schwacher erster Halbzeit das Tor wiederfand und zunächst mit einem Elfmeter auf 3:0 erhöhte und nach dem Gegentreffer von Florian Niederlechner den 4:1-Endstand erzielte. „Wenn man ehrlich ist, hätten aus vier auch fünf oder sechs werden können“, so Baumgart. „Es sind ja erst einmal Momentaufnahmen. Das Spiel ist jetzt vorbei, über die Leistung sollten wir uns auch freuen. Und trotzdem sind die Aufgaben, die vor uns liegen schwer. Dementsprechend müssen wir sie konzentriert angehen.“

Daran steht in der aktuellen Verfassung beim FC wohl kaum ein Zweifel. Die Spieler wirken unter Baumgart gefestigt, wissen genau, wohin die Reise gehen soll und was sie dafür tun müssen. Zahlreiche Spieler, die in der vergangenen Saison dem Abstieg nur knapp entgangen sind und nun mit 52 Punkten den Vereinsrekord seit Einführung der Drei-Punkte-Regel geknackt. „Wenn man das Selbstvertrauen hat, geht es alles leichter von der Hand. Nichtsdestotrotz werden wir im Training gescheucht. Es wird trotz des Erfolgs nicht locker gelassen“, sagte Kapitän Jonas Hector. „Der Trainer lässt es aber auch nicht zu, dass man locker lässt.“ Gerade jetzt, wo der FC eine beeindruckende Saison mit Europa krönen kann.