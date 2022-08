3:0-Erfolg über Fehérvár FC : Der 1. FC Köln erreicht die Gruppenphase der Conference League

Székesfehérvár Dank eines 3:0-Erfolgs beim Fehérvár FC geht die Europa-Reise des 1. FC Köln weiter. Der FC hat damit die Gruppenphase der Conference League erreicht.

Die Reise durch Europa geht für den 1. FC Köln weiter, die Geißböcke haben die Gruppenphase der Conference League erreicht. Am Donnerstagabend setzte sich der FC beim Fehérvár FC in Ungarn vor 3 000 mitgereisten FC-Fans mit 3:0 durch und drehte damit die bittere 1:2-Pleite aus dem Hinspiel. Ausgerechnet Timo Hübers (10.) leitete mit einem Kopfballtreffer die Wende ein. Der Kölner Abwehrchef hatte sich im Hinspiel bei einem langen Ball verschätzt, Jeff Chabot zog die Notbremse, sah Rot und Fehérvár setzte sich in Überzahl 2:1 durch. Nach weiteren Treffern von Ellyes Skhiri (47.) und Kingsley Schindler (90.+3) darf der FC nun gebannt auf die Gruppenauslosung am Freitag (14 Uhr, Dazn) blicken. „Ich bin erst einmal erleichtert, dass wir es geschafft haben. Es war aber über beide Spiele verdient“, sagte FC-Sportdirektor Christian Keller.

FC-Trainer Steffen Baumgart veränderte seine Startelf auf vier Positionen. Für Steffen Tigges lief Florian Dietz auf, ebenfalls in der Startelf standen Linton Maina für Sargis Adamyan und Eric Martel für Mathias Olesen. Vor allem musste der Kölner Coach aber den Ausfall von Jonas Hector kompensieren. Der Kapitän wurde wegen einer Wadenverletzung zunächst geschont, für ihn lief Kristian Pedersen auf. Der Bundesligist benötigte ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden. Fehérvár setzte von Beginn an auf Konter und kam schon nach wenigen Augenblicken erstmals gefährlich vor das Kölner Tor. Palko Dárdai tankte sich auf der linken Seite durch, doch der Pass des Angreifers fand keinen Abnehmer. Der FC übernahm zunehmend die Spielkontrolle und kam auch zu ersten Möglichkeiten. Nach Vorarbeit von Dejan Ljubicic probierte es Florian Kainz, scheiterte aber deutlich. Anschließend brachte der Ersatzkapitän eine Ecke ins Zentrum, ausgerechnet Hübers stieg am höchsten und traf zum 1:0.

Skhiri erlöst den FC

Köln mühte sich weiterhin in der Offensive, erspielte sich aber wie im Hinspiel so gut wie keine zwingenden Chancen. Skhiri und Kainz probierten es aus der Distanz, scheiterten aber deutlich. In der Defensive stand Köln in dieser Phase sicher, Fehérvár kam teilweise nicht mehr über die Mittellinie hinaus. Erst unmittelbar vor dem Seitenwechsel wurde es dann doch noch einmal gefährlich. Wieder war es eine Hereingabe von Kainz, die Maina nur hauchdünn verpasste. Hauchdünn war auch die Führung, mit der der FC in die Kabine ging.

Das änderte Skhiri unmittelbar nach Wiederanpfiff. Wieder schlug Kainz eine scharfe Ecke herein, dieses Mal verlängerte Pedersen auf den Tunesier, der zum 2:0 einschob. Die Gastgeber mussten nun mehr tun, bemühten sich um mehr Spielkontrolle, taten sich aber nach wie vor sehr schwer. Nach einer guten Stunde setzte sich Dardai auf der linken Seite gegen Skhiri durch, spielte den Ball scharf ins Zentrum, doch Budu Zivzivadze scheiterte aus kurzer Distanz an Marvin Schwäbe. Auf der anderen Seite wurde Florian Dietz eingesetzt, der Kopfball verfehlte das Tor aber deutlich.

Baumgart brachte mit Mathias Olesen, Jonas Hector, Kingsley Ehizibue, Kingsley Schindler und Jan Thielmann neue Kräfte. Doch zunächst war es erneut Zivzivadse, der Schwäbe aus der Disntanz prüfte. Aber auch das zweite Duell ging an den Kölner Keeper. Nun war es der FC, der auf Konter setzte. Nach Zuspiel von Hector, traf Skhiri den Ball nicht richtig. Ähnlich wie Dietz nach perfektem Zuspiel von Olesen. Auch Thielmann lief das gegnerische Tor noch einmal an, vergab aber ebenfalls. So blieb es bis in die Schlussminuten spannend. Und offenbar auch aufwühlend. Nach einer Fehlentscheidung von Schiedsrichter Ali Palabıyık echauffierte sich Baumgart so sehr, dass der Unparteiische die Rote Karte zeigte.