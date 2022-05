Conference oder Europa League? : Der 1. FC Köln bereitet sich auf das Saisonendspiel vor

Köln Der 1. FC Köln muss am letzten Spieltag auf seinen Offensivspieler Jan Thielmann verzichten. Der Youngster wird dem FC länger fehlen. Die Mannschaft bereitet sich derweil auf das Endspiel der Saison vor.

Zum Start der Trainingswoche am Dienstag gab es für die Fans des 1. FC Köln im Franz-Kremer-Stadion ein Fußball-Tennis-Turnier ihrer Spieler zu beobachten. Rechtsverteidiger Benno Schmitz und Linksaußen Florian Kainz hießen am Ende die glücklichen Gewinner, die als beste Profis im Finale gegen die Co-Trainer André Pawlak und Kevin McKenna antreten durften. Das Finale sollte aber nicht das einzige verkündete Endspiel bedeuten.

Trotz der Niederlage gegen den VfL Wolfsburg konnten die Kölner am vergangenen Samstag den Einzug in die Conference League besiegeln. Die Euphorie des Trainers benötigte allerdings etwas Zeit. „Nach dem Spiel ist mir bewusst geworden, dass wir sehr viel erreicht haben“, sagte FC-Coach Steffen Baumgart. Mit etwas Schützenhilfe ist am letzten Spieltag der Saison auch noch die Europa League möglich. „Erstmal musst du dein Spiel spielen. Wir wollen gucken, dass wir genauso gut agieren wie in den letzten Spielen und dann noch klarer vorm Tor sind. Die Spiele davor waren aber auch von der Chancenverwertung her sehr gut. Wenn wir gewinnen, müssen wir gucken, was die anderen machen, aber mehr auch nicht. Es ist schon ehrgeizig genug, das Spiel gewinnen zu wollen“, so der 50-Jährige. Für den kommenden Gegner, den VfB Stuttgart, entscheidet es sich zwischen dem Relegationsplatz oder dem direkten Klassenerhalt.

Baumgart: „Wir können nicht mehr verlieren!“

Auch wenn die Aufgabe am 34. Spieltag keine leichte sein wird, wartet ein spannendes Finale auf den FC. „Es bleibt dabei, dass wir am Sonntag nochmal ein Endspiel haben. Das Schöne jetzt ist, dass wir nicht mehr verlieren können, weil wir auf jeden Fall Siebter sind. Wir können nicht mehr schlechter, sondern nur noch besser werden“, so Baumgart. Dass Ausfälle wie der von Jan Thielmann die Kölner nicht daran hindern wird, ihre Leistung zu steigern, hat das Team bereits über die gesamte Saison hinweg bewiesen.

Für Offensivspieler Jan Thielmann endete die Saison überraschenderweise bereits am vergangenen Spieltag. Der Youngster, der in der 62. Spielminute ausgewechselt wurde, erlitt eine Bänderverletzung. „Gerade für einen jungen Spieler wie Jan ist die Situation sehr unglücklich. Im Spiel war das für alle nicht ersichtlich, dass es so eine schwere Verletzung wird. Wenn er zwischen acht und zehn Wochen wirklich ausfällt, ist er zum ersten DFB-Pokal-Spiel wieder dabei und das ist eine Situation, die du keinem Spieler wünschst“, so FC-Trainer Steffen Baumgart am Dienstagnachmittag.

Dejan Ljubicic fehlt aus privaten Gründen