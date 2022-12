Transferfenster öffnet am 1. Januar : FC sucht einen neuen Stürmer

Tut sich noch schwer mit seiner Rolle als Strafraumstürmer: Steffen Tigges. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Steffen Tigges und Sargis Adamyan sind noch nicht die erhofften Verstärkungen für den 1. FC Köln. Deshalb ist der Club auf der Suche nach einem neuen Angreifer. Die gestaltet sich aber kompliziert.

Es ist ja nicht so, dass der 1. FC Köln nicht mehr gewinnen kann. Nein, es war sogar ein Schützenfest, das der FC da hinlegte, nachdem vor der gerade beendeten WM in Katar drei Bundesligaspiele in Folge verloren gingen. Der Gegner allerdings kam auch nicht aus dem ganz oberen Regal, spielt immerhin fünf Klassen tiefer als die Kölner. Das 9:0 im Test gegen den SC Germania Reusrath empfand der Kölner Trainer Steffen Baumgart dann auch als „sehr gute Trainingseinheit“. Für den Gegner aus der Landesliga fand er gleich lobende Worte. Der Gegner habe versucht von hinten raus zu spielen. Das sei keine Mannschaft, „die den Ball nur geschlagen hat, sie wollte Fußball spielen“.

Neun Tore selbst gegen eine solchen Gegner sind eine sehr ordentliche Ausbeute. Der wiedergenesene Jan Thielmann, der vor der WM-Pause lange wegen einer Viruserkrankung gefehlt hatte, stach aus der Offensivabteilung mit einem Hattrick hervor (Baumgart: „Der Junge ist nicht zu bremsen“), ebenso Linton Maina, der vier Treffer durch Standards vorbereitete und einen selbst erzielte. Die übrigen Torschützen Eric Martel, Jonas Hector und Jeff Chabot (2) haben ihren natürlichen Lebensraum dagegen in den hinteren Reihen. Die Stürmer in vorderster Front fielen nicht als Torschützen auf. Weder Tim Lemperle noch Sargis Adamyan durften nach einem persönlichen Erfolg jubeln. Was auch auf Steffen Tigges zutrifft, der nach dem Saisonaus für Florian Dietz der letzte verbleibende Stoßstürmer des FC ist.

Finanzielle Mittel für Neuzugänge stark eingeschränkt

Die Verantwortlichen wissen um die riskante Situation, sind auf der Suche nach einem wuchtigen Strafraumstürmer, von dem es „schön wäre, wenn er das eine oder andere Ding machen würde“, wie es Baumgart formuliert. Der Trainer macht keinen Hehl daraus, diese Problemzone abschaffen zu wollen, zumal weder Tigges, der trotz guter Ansätze und drei wichtiger Treffer bei den 3:2-Siegen gegen Dortmund und Augsburg noch immer fremdelt mit seiner Position als Strafraumstürmer. Das war auch im Test gegen Reusrath zu beobachten, bei dem der Ex-Dortmunder zwar viel unterwegs war, sich jedoch zumeist in den torentfernteren Zonen aufhielt. Eine klare Torchance verbuchte er so nicht. Auch Adamyan scheint noch immer nicht angekommen zu sein beim FC.

Verstärkung im Angriff wäre also ratsam für die Kölner. Und Baumgart macht auch „kein Geheimnis daraus, dass wir auf der Suche sind“. Aufgrund der finanziell stark eingeschränkten Möglichkeiten der Kölner wird sich eine mögliche Verpflichtung wohl noch ein wenig hinziehen, am 1. Januar öffnet bekanntlich das Transferfenster.

Gesucht wird: Kopfballstärke und Erfahrung

Das Anforderungsprofil für die Stellenausschreibung legt Baumgart schon einmal fest: „Für unser Spiel brauchen wir nicht den sogenannten Stoßstürmer, der mit dem Rücken zum Tor agiert“, sagte der 50-Jährige kürzlich der „Kölnischen Rundschau“. „Das war Tony Modeste auch nicht. Wir fahren am besten mit zwei beweglichen Stürmern. Er soll kopfballstark sein und Erfahrung mitbringen. Jemand, der nachgewiesen hat, dass er die nötige körperliche Präsenz und die Intensität für die Bundesliga mitbringt.” Denn das Spiel der Kölner fußt ja auf einer beachtlichen Intensität. Grundsätzlich sei es daher gut, „wenn er (der Kandidat, d. Red.) versucht umzusetzen, was wir für unser Spiel brauchen – was das Anlaufen angeht, die Mentalität“.

Die Aufgabe, einen solch anerkannten Fachmann mit geringen Mitteln im Winter von einem Wechsel ans Geißbockheim zu überzeugen, ist eine nicht geringe für FC-Geschäftsführer Christian Keller. Natürlich, auch ihm schwebt die Verpflichtung eines zuverlässigen Abnehmers vor. „Idealerweise“, sagt der 44-Jährige, „würden wir einen groß gewachsenen Stürmer verpflichten, der die Lücke von Flo Dietz schließt. Mit Steffen Tigges und Dietz standen zwei groß gewachsene Stürmer im Kader. Jetzt fällt einer aus. Insofern ist es zielführend, einen Spieler mit einem ähnlichen Profil zu finden, einen Strafraumstürmer mit einer gewissen körperlichen Präsenz.“ In der Hinsicht decken sich die Vorstellungen Baumgarts und Kellers, die natürlich die Spielidee, mit vielen Flanken (der FC schlägt die meisten aller Bundesligisten) auf einen Strafraumstürmer zum Ziel zu kommen, weiter mit Leben füllen wollen.

Kandidat soll Land und Liga kennen