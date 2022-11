FC im Derby gegen Bayer : Baumgart will mit dem FC gegen Leverkusen alles raushauen

Will seine Spieler auch im Nachbarschaftsduell mit Leverkusen nach vorn treiben: FC Trainer Steffen Baumgart. Foto: dpa/Tom Weller

Köln Während beim 1. FC Köln die Akkus langsam leer sind, hat Gegner Bayer Leverkusen im Derby Rückenwind. Trotzdem will FC-Trainer Steffen Baumgart mutig und offensiv auftreten.

Die nahende Verschnaufpause wegen der Wüsten-WM in Katar sehnt wohl kaum ein anderer Bundesligatrainer so sehr herbei wie Steffen Baumgart. Sein wachsendes Bedürfnis nach etwas Abstand vom Arbeitsalltag machte Kölns Coach zuletzt mehrfach deutlich, und der Tag vor dem Nachbarschaftsduell gegen Leverkusen passte da bestens in diese Reihe. Gegen die Werkself, die am Sonntag Union Berlin mit 5:0 von der Tabellenspitze fegte, solle sein Team am frühen Mittwochabend (18.30 Uhr/Sky) noch mal „alles raushauen“, forderte Baumgart. „Und am Samstag“, rundete der 50-Jährige seinen Gedanken mit Blick auf die Partie bei Hertha BSC ab, „sind wir dann alle froh, wenn wir erst mal durchatmen können.“

Die letzten beiden Gegner vor der langen Winterpause stehen im Tableau derzeit noch einige Punkte hinter dem FC, könnten die Domstädter in dieser Woche im Optimalfall aber jeweils noch einholen. Vor Kurzem war dies noch ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Doch seit dem 3:2 gegen Augsburg Mitte Oktober wurden die Kölner nicht nur in der Liga langsam nach unten durchgereicht, sondern mussten zuletzt auch das unglückliche Aus in der Gruppenphase der Conference League beklagen. Rückschläge, für die es Gründe gibt.

Kapitän Hector kehrt in den Kader zurück

„Es geht bei uns nicht darum, ob der Akku leer ist oder nicht. Wir haben aktuell Leute zu ersetzen, die nicht zu ersetzen sind“, machte Baumgart am Dienstag seine Sicht der Dinge deutlich. Gegen Bayer kann der frühere Stürmer immerhin wieder auf Jonas Hector bauen. Wegen einer im Training erlittenen Fußverletzung musste der FC-Kapitän bei den letzten vier Pflichtspielen passen. Ob er gegen Leverkusen in der Startelf steht oder zunächst auf der Bank Platz nimmt, entscheidet Baumgart am Mittwoch.

Nichts zu entscheiden gibt es dann bei Timo Hübers. Vor dem jüngsten 0:2 in Freiburg bat der Abwehrchef von sich aus um eine Pause. „Er war im Arsch, einfach nur kaputt“, erläuterte sein Trainer recht plastisch – und erklärte nun, Hübers habe am vergangenen Donnerstag im Europacup-Spiel gegen Nizza einen Pferdekuss abbekommen, sei „müde und kaputt“, werde weiter ausfallen. Ebenso wie Leistungsträger Dejan Ljubicic, der wegen einer Knieverletzung im Kölner Mittelfeld fehlt.

Baumgart will Risiko gehen

Dass dem Besuch von der anderen Rheinseite in der laufenden Saison deutlich mehr danebenging als glückte, kommentierte Baumgart aus seiner Betrachterperspektive mit einer gewissen Nonchalance. „Manchmal ist es so, dass man nicht gut in ein Jahr reinkommt. Aber was Tempo und Umschaltspiel angeht, sind die Leverkusener mit die beste Mannschaft in der Bundesliga“, betont der gebürtige Rostocker, der seinen Grundsätzen als Trainer aber dennoch treu bleiben will: „Ich lasse meine Jungs hoch angreifen – mit dem Risiko, dass wir beim Umschaltspiel Probleme bekommen.“

Die notwendige Breite im Kader geht dem FC bei der Umsetzung seines Spielstils momentan allerdings ab. „Wir können nicht mehr so nachlegen, wie wir uns das vorstellen“, klagt Baumgart, der erkennen musste: „Im Moment kriegen wir keine Kontinuität rein.“ Auf die hofft nach dem überraschend hohen Erfolg gegen die Eisernen aus Berlin-Köpenick dafür nun Xabi Alonso, sein Kollege aus Leverkusen.

Bayer-Nationalspieler Wirtz muss noch warten