Erster FC-Neuzugang für kommende Saison : Der 1. FC Köln verpflichtet Leart Paqarada

Köln Der 1. FC Köln hat den ersten Sommer-Neuzugang offiziell vorgestellt. Linksverteidiger Leart Paqarada wechselt vom FC St. Pauli an den Rhein. Die Kölner Verantwortlichen sehen in ihm eine große Verstärkung.

Der 1. FC Köln hat den ersten Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Leart Paqarada wechselt im Sommer ablösefrei vom Zweitligisten FC St. Pauli an den Rhein. Der 28-jährige Linksverteidiger hat beim FC einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Eine große Überraschung ist die Verpflichtung nicht mehr, da FC-Sportchef Christian Keller vor einigen Tagen bereits erklärt hatte, dass er es schön fände, wenn er bei uns spielte. „Ich finde, das ist der beste Linksverteidiger der 2. Liga“, sagte Keller im Zuge des Testspiels der Kölner gegen Lommel SK. „Gefühlt jagt ihn die halbe Bundesliga. Er spielt seit Jahren konstant, verfügt über ein hohes Spielverständnis und technische Möglichkeiten, ist sehr spielintelligent, sicher im Spielaufbau und kann extrem viel Torgefahr in den gegnerischen Strafraum bringen.”

Paqarada, gebürtiger Aachener, gilt als einer der besten Linksverteidiger der Zweiten Liga. Der offensivstarke Linksfuß, der mit seiner hohen Flankenqualität gut in das FC-System von Trainer Steffen Baumgart passt, stand bereits im vergangenen Sommer bei einigen Clubs auf dem Zettel, unter anderem bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04. Nun läuft sein Vertrag in St. Pauli aus, er entschied sich für eine Rückkehr ins Rheinland. „Ich bin unglaublich stolz, ab kommender Saison das FC-Trikot tragen zu dürfen“, sagte der kosovarische Nationalspieler, der bei Werder Bremen und Bayer Leverkusen ausgebildet wurde. „Eine ganze Stadt, die diesen Verein mit voller Emotion lebt und liebt. Zurückzukehren in die Stadt, in der ich groß geworden bin und die für mich immer Heimat bedeutet hat, ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal in Müngersdorf aufzulaufen. Doch bis dahin liegt mein voller Fokus auf dem FC St. Pauli, dem ich sehr viel zu verdanken habe und bei dem ich immer positiv in Erinnerung bleiben möchte.“