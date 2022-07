Wer steht in der Startelf, wer muss auf die Bank? : Der GA-Kadercheck zum 1. FC Köln

Köln Nach einer kurzen, aber intensiven Vorbereitung startet der 1. FC Köln in die neue Saison. Sechs Spieler hat der FC verpflichtet, es gibt zahlreiche Routiniers. Doch wer schafft es in die Startelf? Wer muss erst einmal auf die Bank? Der große GA-Kadercheck.

Selten zuvor hat der Slogan eines Fußballvereins besser gepasst als der des 1. FC Köln zu der vergangenen Spielzeit der Geißböcke. „Spürbar anders“, lautet seit einigen Jahren der PR-Spruch der Kölner. Der FC rühmt sich damit, einfach anders als die vermeintlichen 0815-Clubs der Liga zu sein. Ist er auch, in vielerlei Hinsicht, und er wurde dafür auch oft belächelt. In diesem Sommer blickt man rund ums Geißbockheim auf eine beeindruckende Saison zurück. Sportlich, aber auch im Umfeld des Clubs war in der vergangenen Spielzeit einfach viel „spürbar anders“. Steffen Baumgart hat den FC im vergangenen Sommer als Trainer übernommen, hat viel versprochen und das meiste auch gehalten. Der 50-Jährige hat den 1. FC Köln von einem Abstiegskandidaten in den europäischen Wettbewerb geführt, einige Fans zwischenzeitlich sogar von der Champions League träumen lassen, dem Club, den Spielern ein neues Gesicht verliehen.

Auch in dieser Saison will der FC wieder eine gute Rolle in der Liga spielen. Das Saisonziel bleibt bescheiden: es geht erst einmal um den Klassenerhalt, die 40-Punkte-Marke. Dann will man weitersehen. Baumgart betonte bereits, dass man den Erfolg des Vorjahres wohl nicht wiederholen könne. Im GA-Interview verwies der 50-Jährige darauf, dass man auch in der Vorsaison starke, finanzkräfitgere Clubs wie Mönchengladbach oder Hertha BSC hinter sich gelassen habe. Das würde in dieser Spielzeit schwer werden. Zumal Köln erstmals seit fünf Jahren wieder eine Dreifachbelastung bevorsteht. Ist die Mannschaft reif genug? Immerhin hat Köln sechs neue Spieler verpflichtet. Wer schafft es in die Startelf, wer muss auf die Bank? Der große GA-Kadercheck in der Bildergalerie.