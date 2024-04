Fokus liegt auf Duell mit Freiburg 1. FC Köln klammert sich an den letzten Strohhalm

Nun steht die Verwendung des Konjunktivs im Fußball - oder wie es Lothar Matthäus ausdrücken würde: wäre, wäre, Fahrradkette – auf der Liste der verbotenen Aussageweisen. In diesem Fall jedoch hat Henriksen eine Entscheidung getroffen, die seinem Team beim 1:1 gegen den 1. FC Köln wohl sehr dienlich war. Nach seinem Foul an Faride Alidou hatte sich Caci mit dem Kölner ein Scharmützel geliefert an der Seitenlinie, wofür Schiedsrichter Benjamin Brand beide nach einer halben Stunde mit der Gelben Karte bedachte. Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, leistete sich der Mittelfeldspieler ein völlig überflüssiges Foul an Alidou im Strafraum, das zum Elfmeter führte (Luca Waldschmidt verschoss). Um nach gut einer Stunde mit einem taktischen Foul an Max Finkgräfe nachzulegen. In der Summe hätten diese Vergehen zwingend zu einer Gelb-Roten Karte für den Mainzer führen müssen. Der Unparteiische jedoch verzichtete darauf. Und der ob dessen Untätigkeit leicht überrascht wirkende Henriksen nutzte die Gunst der Minute, wechselte seinen Spieler in der Spielunterbrechung flugs aus.