Vorzeitiger Klassenerhalt : Der Ton des 1. FC Köln hat sich verändert

Köln Bislang war das Erreichen der 40-Punkte-Marke das Credo beim 1. FC Köln. Nach dem Erfolg über Leverkusen hat sich der Ton rund ums Geißbockheim aber geändert.

Baumgart bestätigt Klassenerhalt

Neue Töne in Köln. Auch bei Jörg Jakobs änderte sich die Tonlage. „Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem wir nicht mehr nach unten gucken“, sagte der Interims-Sportchef. „Es macht aber keinen Sinn, einen Tabellenplatz oder Punktestand auszurufen.“ Soll heißen: Das Ziel Europa wird in Köln noch lange nicht definiert – oder ausgesprochen. „Es geht ja gar nicht darum, den Satz offen auszusprechen“, sagte der 50-Jährige. „Wir wollen einfach Spiele gewinnen. Und wenn wir gewinnen, werden wir vielleicht das Glück haben.“ Das wird der FC auf dem Weg auch brauchen. 52 Punkte waren im Schnitt für die Europa League nötig. Davon ist Köln 13 entfernt. Es warten aber noch große Kaliber wie Dortmund in der kommenden Woche. „Wir wollen einfach an die Leistung anknüpfen“, sagte Torschütze Schindler.