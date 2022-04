Joker entscheiden 3:2-Erfolg : Deshalb war Steffen Baumgart der eigentliche Gamechanger

Analyse Köln Nach dem Erfolg über den FSV Mainz wurde vor allem FC-Verteidiger Luca Kilian für den Siegtreffer zum 3:2 gefeiert. Den Unterschied machten aber vor allem die Einwechselspieler, die Trainer Steffen Baumgart nach einer Stunde brachte.

Als der Schlusspfiff gegen den FSV Mainz ertönte, ging FC-Trainer Steffen Baumgart leicht in die Knie, reckte die Fäuste in den Himmel und schrie vor Anspannung oder Erleichterung. Dann lief er auf den Platz und herzte seine Spieler. Allen voran Luca Kilian, der den entscheidenden Treffer in der 82. Minute zum 3:2-Endstand erzielt hatte. Baumgart, der seiner Mannschaft ein Essen versprochen hatte, sollte Kilian erstmals in der Bundesliga treffen, wusste natürlich, bei wem er sich für den Erfolg nach 0:2-Rückstand zu bedanken hatte. Kilian wurde in der Rückbetrachtung des Spiels zu recht gefeiert. Jener Kilian, der von Mainz ausgeliehen, von FSV-Coach Bo Svensson in gewisserweise ausgemustert wurde und nun in Köln sein Glück sucht und offenbar auch findet.