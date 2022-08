Nach Europapokal zurück im Liga-Alltag : Für den FC folgt auf die Kür die Pflicht

Köln Nur drei Tage nach dem Europapokal-Erfolg über Fehérvár steht für den FC das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart auf dem Programm.

Steffen Baumgart ist wahrlich kein Ruhepol. Der Trainer des 1. FC Köln ist nicht erst seit dem legendären „Wohnzimmer-Video“ für seine Gefühlsausbrüche bekannt, als er in Corona-Isolation den Fernseher anstelle seiner Spieler anbrüllte. Am Donnerstagabend erreichte der Emotionspegel des 50-Jährigen ein neues Level. Erst gestikulierte, wanderte und schrie Baumgart seine Spieler zum 3:0-Sieg gegen Fehérvár und dann Schiedsrichter Ali Palabıyık auf etwas übertriebene Art und Weise an und sah dafür die Rote Karte. Wohlgemerkt: Es ging um nicht weniger als einen Einwurf, den der Unparteiische fälschlicherweise dem Gegner zusprach.

Nach dem Spiel rannte der Coach zu den Kölner Fans, drängelte sich fast schon an seinen eigenen Spielern vorbei, gab im Interview bei RTL an, der Fokus liege nun aber auf dem kommenden Spiel gegen Stuttgart, er wolle aber ohnehin erst einmal in die Kabine, dort würde er vielleicht zusammenbrechen, ach ja, und bei den Fans bedanken, das musste er sich auch noch ein weiteres Mal. „Ich glaube, er ist noch mal zur Kurve gegangen. Ich meine, er hatte ja vorher auch ein paar Minuten außerhalb, um ruhig zu sitzen. Deswegen hat er, glaube ich, noch ein paar Energie-Körner mehr gehabt“, sagte Innenverteidiger und Torschütze Timo Hübers.

Für den FC geht es um viel Geld

Die offensichtliche Reizüberflutung hatte aber auch einen triftigen Grund. Denn obwohl Baumgart immer wieder betonte, über allem stehe die Bundesliga, hatte der Donnerstagabend auch für den Kölner Coach eine große Bedeutung. Baumgart ist der Ansicht, der europäische Wettbewerb sei der Lohn der vergangenen, der überraschend starken Spielzeit. Und dieser Lohn sollte für seine „Jungs“ eben nicht an diesem Abend in Ungarn, in den Playoffs zur Gruppenphase, enden – also im Grunde, bevor der europäische Wettbewerb überhaupt begonnen hatte. „Wir haben das weitergeführt, was wir in der vergangenen Saison begonnen haben. Die Jungs haben alles rausgehauen“, sagte der Trainer fast schon stolz. „Ich freue mich sehr über das Weiterkommen. Der ganze Verein hat das geschafft.“

Für den ganzen Verein ist der Erfolg nicht gerade unerheblich. Sportlich geht das Unterfangen Europapokal also noch bis mindestens November weiter. Auch wenn der Trainer es nicht gerne hört, der wirtschaftliche Faktor ist für den finanziell kriselnden FC mindestens genauso wichtig. Immerhin kassiert der FC schon für die Teilnahme an der Gruppenphase knapp drei Millionen Euro. Vorausgesetzt, die drei Heimspiele finden pandemiebedingt nicht vor leeren Rängen statt, sind noch einmal knapp sechs Millionen Euro einzunehmen, und Punktprämien (166 000 Euro für ein Unentschieden, 500 000 Euro für einen Sieg) sowie Prämien für einen der beiden ersten Gruppenplätze gibt es für die Teilnehmer ebenfalls zu verdienen. Zwischen zehn und zwölf Millionen Euro könnte allein die Gruppenphase den Geißböcken einbringen. „Der Einzug in die Gruppenphase trägt wirtschaftlich dazu bei, sollte die Pandemie nicht noch einmal zurückschlagen, dass der FC am Ende der Saison ein positives Ergebnis erwirtschaften wird“, sagte Sportdirektor Christian Keller.

Der Fokus liegt auf dem Spiel gegen Stuttgart

Der 43-Jährige hatte noch zu Beginn der Woche betont, dass er mit dem Saisonauftakt seiner Geißböcke vor allem in der Liga zufrieden sei, im Pokal zwar mit der Leistung, die Ergebnisse hätten nur nicht gestimmt. Das änderte sich am Donnerstagabend schlagartig. „Wir haben uns im Hinspiel das Leben selbst ein bisschen schwer gemacht, aber über 180 Minuten war das Ergebnis total verdient. Auch, dass wir weiterkommen. Wir sind alle froh, die Spieler sollen jetzt feiern“, so Keller weiter.

Auch Baumgart betonte, dass seine Jungs den Abend erst einmal genießen sollten. Aber: „Ich will einfach nur so schnell wie möglich den Fokus auf Sonntag legen, auch wenn ich weiß, dass sich das jetzt doof anhört“, so der 50-Jährige. „Wir haben jetzt ein schweres Heimspiel, und da müssen wir genauso wieder da sein wie vorher auch.“ Das bestreitet der FC gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr, Dazn).

Tatsächlich steht der FC vor einer schweren Aufgabe. Zwar haben die Schwaben noch keinen Dreier in der bisherigen Spielzeit eingefahren, deutlich schlechter als seine Gegner war der VfB aber nicht. Und: Stuttgart absolvierte zwar unter der Woche ein Freundschaftsspiel gegen St. Gallen (3:0), dennoch dürfte die Belastung eine andere gewesen sein als der Eurofight der Kölner.