Spitzenclub zu Gast in Köln : Deswegen ist das FC-Testspiel gegen den AC Mailand so besonders

Foto: Herbert Bucco

Köln Das Testspiel gegen den italienischen Meister AC Mailand ist für viele Fans des 1. FC Köln das Highlight der Vorbereitung. Nach fünf Jahren trifft der FC wieder auf ein europäisches Großkaliber. Zudem wird eine besondere Technologie eingesetzt.

Manchmal geht es mit den Sehnsüchten schneller, als man denkt. Seit Jahren äußern die Fans des 1. FC Köln singend einen Wunsch: „Eines Tages, eines Tages, eines Tages wird’s geschehen. Dann fahren wir nach Mailand um den FC spielen zu sehen.“ Am Samstag wird der Traum von einem Duell gegen die „Rossoneri“ wahr, wenn auch ganz anders als eigentlich erhofft. Denn für den FC geht es nicht im europäischen Wettbewerb gegen und auch nicht nach Mailand. Der AC Milan ist zu einem Testspiel im Rahmen des Telekom-Cups zu Gast im Kölner Stadion. Das Duell gegen den italienischen Meister ist die erste Begegnung gegen einen europäischen Top-Club dieses Kalibers seit den Europa-Pokal-Spielen des FC gegen Arsenal London 2017.

2016 hätte Köln in Österreich eigentlich gegen Juventus Turin testen sollen, doch der italienische Rekordmeister sagte das Duell ab. Aus „finanziellen Gründen“, wie es später hieß. Dabei haben Spiele gegen europäische Topclubs beim FC eine große Historie. Legendär ist das Europapokal-Viertelfinale gegen den FC Liverpool in der Spielzeit 1964/65. Im Pokal der Landesmeister standen sich die Topteams gegenüber. Hin- und Rückspiel endeten beide 0:0. Auch ein drittes Entscheidungsspiel brachte keinen Sieger hervor. Und so war es die Münze, die das Viertelfinale zu Gunsten der Reds entschied, natürlich erst im zweiten Versuch. Die Münze war im Rasen aufrecht stecken geblieben. 21 Jahre später spielte der 1. FC Köln im Finale des Uefa-Pokals gegen Real Madrid. Gegen die Königlichen hatte der FC beim 1:5 im Hinspiel keine Chance, Das Rückspiel gewannen die Kölner 2:0. Es reichte dennoch nicht.

Besondere Features für FC-Fans gegen Mailand

Gegen keine europäische Mannschaft spielte der FC so oft wie gegen die Glasgow Rangers - zumindest in Pflichtspielen. Acht Mal standen sich die Teams gegenüber. Es folgen Spartak Moskau (6) und Inter Mailand (5). Auch gegen den FC Barcelona, Arsenal London und Juventus Turin (jeweils 4) spielte der FC relativ oft. In einem Pflichtspiel standen sich der FC und der AC Milan bis heute nicht gegenüber.

Die Partie gegen den italienischen Meister wird unabhängig des Sportlichem aber eine besondere Begegnung. In dem so genannten „Inovation Game“ sollen zahlreiche neue Technologien und Features zum Einsatz kommen. Die Spieler werden unter anderem mit Bodycams ausgestattet und zudem verkabelt. So soll ein neues Stadionerlebnis entstehen. Ein strategisches Crowd Management System informiert Stadionbesucher darüber, an welchem Eingang, an welchem Kiosk oder an welcher Toilette die Schlange gerade am kürzesten ist.