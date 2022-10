Offensivtalent mit Torriecher : Deswegen ist Denis Huseinbasic für den FC so wichtig

Köln Denis Huseinbasic erzielte am Sonntag bereits seinen zweiten Treffer für den 1. FC Köln. Vor der Saison hatten den 21-Jährige nicht viele Experten auf dem Zettel. Für den FC ist der sportliche Erfolg des Youngster aber nur die eine Hälfte der Erfolgsstory.

Doppeltorschütze Steffen Tigges, die gefährlichen Flügelläufe von Linton Maina, aber auch der wiedererstarkte vermeintlich sichere Wechselkandidat Ondrej Duda - das Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Augsburg hatte am Sonntag viele Gesichter. Auch ein noch sehr junges: Das von Denis Huseinbasic. Die Zeigefinger an den Ohren, die Zunge herausgestreckt - Huseinbasic rannte strahlend über das Feld. Der 21-Jährige trug sich bei seinem Bundesliga-Startelf-Debüt bereits zum zweiten Mal in die Torschützenliste ein. Einer offensiven Mittelfeldkraft ist natürlich per se ein Bundesliga-Tor zuzutrauen, sonst würde die Aufstellung nur bedingt Sinn ergeben und doch sind die beiden Huseinbasic-Treffer sicherlich keine Selbstverständlichkeit - zumindest nicht in der Bundesliga.