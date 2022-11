„Wir versuchen nun, den letzten Schritt zu gehen“ : Deswegen steht der FC vor einem Millionenspiel

Wird wohl gegen Nizza auflaufen: Ellyes Skhiri Foto: dpa/Marius Becker

Köln Für den 1. FC Köln geht es im Duell gegen OGC Nizza um viel Geld. Aber nicht nur. FC-Trainer Steffen Baumgart will den Fans ein weiteres Fußball-Fest ermöglichen.

Das Ziel war ganz klar definiert. „Egal in welchem Wettbewerb wir auch stehen, für uns geht es immer um die Bundesliga“, hatte FC-Trainer Steffen Baumgart unmittelbar vor Saisonbeginn betont. „Das Wichtigste ist, diesen Verein in der Bundesliga zu halten.“ Von diesem Ziel wird Baumgart mit dem 1. FC Köln auch nicht abrücken, doch er wird es für einen Abend aus den Augen verlieren. Denn am Donnerstag ist die Bundesliga für einige Stunden sehr weit von Köln entfernt. Der FC spielt am Abend (21 Uhr, RTL) gegen OGC Nizza – und dabei geht es um nicht weniger als das Überwintern im europäischen Wettbewerb.

Auch wenn der Fokus auf der Liga und dort nach wie vor auf dem Klassenerhalt liegt, ist auch der internationale Wettbewerb für den FC alles andere als unwichtig. Vor allem aus monetären Gründen. Durch die vier Heimspiele sowie diverse Prämien hat der FC bislang zehn bis zwölf Millionen Euro eingenommen. Ein Sieg gegen Nizza würde weitere 500 000 Euro bringen, der erste Gruppenplatz noch einmal 650 000, Rang zwei immerhin noch 325 000 Euro. Achtelfinal-Teilnehmer kassieren zudem noch einmal 600 000 Euro und ein weiteres Heimspiel würde noch einmal rund 1,5 Millionen Euro einbringen. Je nach Platzierung geht es also um zwei bis drei Millionen Euro.

Der FC muss gewinnen

Doch für Baumgart geht es am Donnerstag noch um etwas ganz anderes. Der Kölner Trainer hatte unmittelbar nach dem Fan-Verbot für die internationalen Auswärtsspiele versprochen, dass das Team alles tun werde, um den Fans eine weitere Reise zu ermöglichen. „Wir haben uns alle gemeinsam für den Wettbewerb qualifizieren wollen, um dann auch dieses Erlebnis zu feiern“, sagte Baumgart. „Jetzt haben wir ganz viele Erlebnisse gehabt, die dazu nicht eingeladen haben. Gerade Nizza wird uns lange in Erinnerung bleiben – leider nicht im Positiven.“ Nach den Ausschreitungen an der Cóte d’Azur hatte die Uefa dem FC untersagt, Tickets für die Auswärtsspiele gegen Slovacko und Belgrad zu verkaufen. Die Strafe wäre in der nächsten Runde abgesessen, ein Reise nach Spanien, Italien oder Frankreich für die Anhänger wieder möglich. „Daran werden wir alles setzen“, so Baumgart weiter.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Der FC muss gewinnen, um die nächste Runde zu erreichen. Sollte Partizan Belgrad im Parallelspiel gegen Slovacko nicht über ein Unentschieden hinauskommen, würde der FC sogar die Gruppe gewinnen und direkt ins Achtelfinale einziehen. Doch der Weg gegen Nizza ist steinig, obwohl der FC die Franzosen beim 1:1 im Hinspiel an den Rande einer Niederlage geführt hatte. „Ich glaube, dass es bei Nizza jetzt in die Richtung geht, die sie sich vorgestellt haben. Wir gehen davon aus, dass sie stärker auftreten werden als noch im Hinspiel“, sagt Baumgart. „Das ändert aber nichts daran, was wir wollen. Wir freuen uns alle auf das Spiel.“

Gewalttäter werden erwartet

Bei aller Freude liegt aber auch ein dunkler Schatten über der Partie. Am Montag gab die Kölner Polizei bekannt, dass sie zu der Begegnung mit rund 1000 Gewalttätern aus Deutschland, Frankreich, Italien und Polen rechne und diesen mit einem massiven Polizeiaufkommen entgegentrete. „Fußball kann nicht ständig eine Bühne für Vollidioten sein. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Es geht darum, Fußballfeste zu feiern“, sagte Baumgart. „Die Emotionen sollten wir als Spieler oder Trainer auf dem Platz lassen. Wir haben mittlerweile in den Stadien genug Blödsinn gesehen. Ich hoffe, dass alle aus dem ersten Spiel gelernt haben, dass es so nicht geht.“

Pünktlich vor dem „Europa-Endspiel“ verbessert sich auch die Kölner Personalsituation – zumindest ein wenig. Mit Jan Thielmann, Jeff Chabot, Mathias Olesen und Ellyes Skhiri kehren vier Verletzte in den Kader zurück. Skhiri ist nach seinem Jochbeinbruch aber wohl der einzige, der in der Startelf stehen könnte. Das Abschlusstraining absolvierte der tunesische Nationalspieler mit einer Spezialmaske. Mark Uth und Jonas Hector fallen dagegen aus. Uth wird vorerst komplett aus dem Kader genommen, soll erst einmal zur Ruhe kommen. Der Offensivspieler leidet immer noch unter den Nachwirkungen seiner Operation.