Expertenanalyse : Deswegen war der FC-Erfolg auch für Baumgart so wichtig

Analyse Köln Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind wichtige Eckpfeiler in dem Baumgartschen System 1. FC Köln. Nach drei Niederlagen in Serie haben diese gewackelt, doch Trainer Steffen Baumgart hat die richtigen Maßnahmen getroffen. Eine Expertenanalyse.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff riss er dann doch die Arme hoch und lächelte. Auch an Steffen Baumgart waren einige schwere Tage nicht spurlos vorbeigegangen. Der Schlusspfiff im Heimspiel gegen den FC Augsburg, das 3:2: eine Befreiung. Ungewohnt offen hatte der Trainer des 1. FC Köln zugegeben, dass man sich in einer schweren Phase befinde. Kein Wunder, erstmals hat der FC drei Pflichtspiele in Serie unter dem 50-Jährigen verloren. Die ersten Experten zückten bereits die Feder, um dem Kölner Coach eine kleine Krise zu attestieren. Und das, obwohl die Geißböcke einen besseren Saisonauftakt hingelegt haben, als in der vergangenen Spielzeit – allen Doppelbelastungs-Unkenrufen zum Trotz.

Das Vertrauen in den Trainer, die Mannschaft, den Club hatte bei einigen Fans erste kleine Risse erhalten – wenn auch nur in den sozialen Medien. Dabei ist gerade Vertrauen ein Eckpfeiler in Baumgarts Fußball-Gebilde. Seit Sommer 2021 lässt der 50-Jährige einen erfrischenden Hurra-Fußball spielen. Und den von einer Mannschaft, die Wochen zuvor um den Klassenerhalt zitterte. Baumgart ist es nicht wichtig, ob er Tore kassiert, seine Spieler sich vom Gegner vernaschen lassen, auch mal eine Klatsche am Ende des Tages von der Anzeigetafel prangt. Der Trainer will Fußball, Tore, Begeisterung – nicht mehr und nicht weniger. Er will das, wofür der Fußball steht.

FC-Trainer Baumgart schafft Glaubwürdigkeit

Im Sommer 2021 wurde der Coach für seine markanten Sprüche, seine sportliche Erwartungshaltung, seine Vision noch belächelt. Doch die meisten Vorhersagen sind eingetroffen. Der FC spielt wieder international, Modeste wurde entgegen allen Erwartungen zum Topstürmer und über Wert nach Dortmund verkauft, und auch in diesem Sommer hat der FC Spieler verpflichtet, die nach und nach alle Erwartungen erfüllen. Das schafft Glaubwürdigkeit. Nicht nur bei den Fans. Seine Transparenz funktioniert auch in seinem Team. Baumgart holt auch die Spieler ab, die vermeintlich hintenanstehen, er motiviert sie. Ein gängiges Mittel: klare Leistungsparameter. „Wenn ein Dauerreservist weiß, warum er auf der Bank sitzt und dass er die Leistung nicht gebracht hat, vom Trainer aber die Chance bekommt, seine Leistung wieder zu bringen, dann kann er gut motiviert werden“, sagt Kommunikationsexperte Christoph Bertling von der Deutschen Sporthochschule in Köln.

Wichtig sei aber das Vertrauen in den Trainer. Dass Baumgarts Idee vom Fußball auch erfolgreich ist, stärkt seine Position. Das fast schon freundschaftliche Verhältnis zu den Spielern hat ebenfalls einen positiven Einfluss. Experte Bertling spricht von zwei Arten der Kommunikation. „Es gibt die symmetrische oder die asymmetrische Kommunikation. Asymmetrisch bedeutet, dass ich eine sehr starke Hierarchie einbaue.“ Auf solche Trainertypen setzen Vereine im Abstiegskampf. Baumgart hingegen werde laut Bertling der „symmetrischen Kommunikation“ zugeordnet. Diese sieht Spieler und Trainer auf Augenhöhe. „Die Gefahr dabei ist aber, dass es schwierig ist, die Kontrolle oder die Führung wiederzubekommen, wenn es schiefläuft.“

Bertling: „Die kritische Phase hat er mit seiner Art zu coachen überstanden“

Nach den drei Niederlagen im Hin- und Rückspiel der Conference League gegen Partizan Belgrad und gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga drohte es schiefzulaufen, das Gebilde vielleicht wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen. Doch Baumgart schien erneut die richtigen Worte gefunden zu haben. Gegen den FC Augsburg waren die Comeback-Qualitäten der Kölner zurück. Sowohl sportlich als auch mental. „Man kann in der Sportpsychologie mit internen und externen Attributionen arbeiten. Das bedeutet, wenn eine Mannschaft nicht gut gespielt hat, dann kann man sagen, es hat entweder an der Mannschaft selbst oder an den Umständen gelegen. Wenn ich von den Umständen spreche, kann ich die Mannschaft stärken, selbst wenn sie schwach gespielt hat. Zu seinem Stil passt externes Attribuieren“, so Bertling. Vor allem in der Aufarbeitung des Spiels gegen Mönchengladbach (2:5) dürfte mit der Gelb-Roten Karte für FC-Spieler Florian Kainz ein Schlüsselfaktor schnell gefunden worden sein. Aber auch nach der Partie gegen Belgrad wurden Trainer und Spieler nicht müde zu betonen, was trotz des negativen Ergebnisses gut gelaufen war.

„Die Exzellenz an diesem Coaching-Stil ist es, die Mannschaft komplett greifen zu können, damit sie es wie gegen Augsburg schafft, das Spiel zu drehen. Die Gefahr bleibt aber, dass dieses Vertrauen irgendwann verloren geht. Da ist die Frage, wie tief und facettenreich das ist, was er da macht“, erklärt Bertling. Sich allein auf das Vertrauen und die Motivation der Mannschaft zu beschränken, indem diese von ihren Leistungen überzeugt ist, reiche jedoch nicht aus. Neben der gewählten Kommunikation sei es die Aufgabe des Trainers, an den Schwächen der Mannschaft zu arbeiten. „Er weiß, dass die Mannschaft mit positiver Energie besser umgehen kann, aber er weiß auch um die Schwächen seines Teams. Ein guter Trainer attribuiert nicht nur, sondern stellt auch die richtigen Weichen, um Fehler zu korrigieren“, so der Experte.