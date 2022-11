13. Spieltag : Deswegen wird es der FC in Freiburg schwer haben

Köln Mit dem Duell beim SC Freiburg steht für den 1. FC Köln am Sonntag die nächste schwere Aufgabe auf dem Programm. Die Mannschaft von SC-Trainer Christian Streich zeigt auch in dieser Saison eine beeindruckende Form.

Drei Tage nach dem bitteren Europapokal-Aus geht es für den 1. FC Köln in der Liga weiter. Mit einer schweren Aufgabe. Der FC ist zu Gart beim SC Freiburg. Das Team aus dem Breisgaus ist mehr als nur ein fester Bestandteil der Bundesliga. Der letzte Abstieg liegt über sieben Jahre zurück und seitdem hat der SC so gut wie nichts mehr mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun. Eine weitere Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe wäre lange keine Sensation mehr, sondern viel mehr der erneute Beweis dafür, dass sich kontinuierliche harte Arbeit ohne Selbstüberhöhung auszahlt. Ein Erfolgsgrund könnte dabei die Führungsetage des Clubs sein, die dem Trainer die nötige Ruhe und Zeit gibt, langfristig etwas aufzubauen. Beim SC Freiburg hat der „ewige“ Christian Streich aus einem grauen Bundesliga-Mäuschen einen gestandenen Anwärter auf die internationalen Plätze gemacht.

Nach zwölf Spieltagen steht der SC mit 24 Punkten da, befindet sich nur ein Zähler hinter den großen Bayern aus München und hat sich als Gruppensieger direkt für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert. Der SC spielt eine enorm konstante Saison. Nur gegen München und Dortmund mussten die Breisgauer eine Niederlage verkraften. Der dritte Tabellenplatz ist die logische Folge für die beste Auswärtsmannschaft der Liga.

Zuletzt feierte der SC einen 2:0-Erfolg über Schalke - bereits das siebte Spiel ohne Gegentreffer. Kein anderes Team behielt so oft eine weiße Weste. Ein Grund dafür ist Torhüter Mark Flekken, der sich zurzeit in herausragender Verfassung befindet. Zwei von drei Schüsse auf sein Tor pariert der niederländische Nationalspieler. Gepaart mit den beiden Innenverteidigern Matthias Ginter und Philipp Lienhart musste der Keeper erst dreizehn Gegentore zulassen. Nur Union Berlin und Bayern München erreichen einen besseren Wert.

Freiburg über Standards gefährlich

Auch in der Offensive läuft es in dieser Spielzeit beim SC Freiburg. Vor allem beim Doppelpacker vom vergangenen Wochenende Vincenzo Grifo scheint momentan alles zu funktionieren. Der 29-Jährige kann bereits acht direkte Torbeteiligungen auf seinem Konto verbuchen. Sein rechter Fuß ist brandgefährlich, besonders wenn der Ball ruht. Die Standardstärke des SC ist bekannt und Grifo hat große Anteile daran. Durch den Italiener sind die Freiburger das Team mit den meisten Torabschlüssen nach ruhendem Ball. Eine Gefahr, die auch dem Trainerteam von Steffen Baumgart aufgefallen sein dürfte. Die Kölner zeigten sich in dieser Saison schon mehrere Male anfällig nach Standards.

Generell muss sich der FC auf zahlreiche Freiburger Torabschlüsse einstellen. Mit 177 Torschüssen ist der SC auf Platz zwei in der Liga. Schon in der vergangenen Saison wurde der Kölner Schlussmann arvin Schwäbe von den Breisgauern unter Beschuss genommen. Ganze 15 Torschüsse standen am Ende auf dem Freiburger Zettel. Das Ergebnis hingegen hieß 1:0 für den 1. FC Köln. Schwäbe hielt seinen Kasten, teils mit überragenden Paraden, sauber und der FC kletterte auf Rang sechs der Tabelle.