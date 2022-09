Nach 4:2-Erfolg über Slovacko : Deswegen zahlt sich Steffen Baumgarts Vertrauen beim FC aus

Köln Trotz zahlreicher Wechsel in der Startformation hat der 1. FC Köln das Heimspiel gegen Slovacko gewonnen. Trainer Steffen Baumgart schenkt seinem Team das nötige Vertrauen.

1. FC Köln: Die Offensive überzeugte gegen Slovacko

Gerade die Offensive zahlte das Vertrauen am Donnerstag zurück – zumindest rein nach den Zahlen. Schon nach zehn Minuten traf Sargis Adamyan zum 1:0, kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Florian Dietz auf 2:0. Vor allem Dietz blieb ansonsten aber eher blaß. Beide Treffer wurden dagegen von Neuzugang Linton Maina per Ecke eingeleitet, das spätere 4:2 bereitete der Außenspieler Dejan Ljubicic vor, der zuvor bereits per Strafstoß getroffen hatte. Überhaupt zeigte Maina eine überragende Leistung und vertrat Florian Kainz stark. Was in der Offensive gut lief, wollte in der Defensive nicht so recht funktionieren. Neuzugang Nikola Soldo sah gleich in mehreren Situationen unglücklich aus, Kristian Pedersen tat sich in der Vorwärtsbewegung schwer und Eric Martel schien als alleiniger Sechser in einigen Situationen überfordert.