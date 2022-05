Hammerlos für Viktoria Köln : Der 1. FC Köln trifft im DFB-Pokal ausgerechnet auf Regensburg

Köln In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals trifft der 1. FC Köln zwischen dem 29. Juli und 1. August auf Jahn Regensburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. Viktoria Köln empfängt Bayern München.

Für Steffen Baumgart verlief die vergangene Saison nahezu perfekt. Der Kölner Coach erahnte zwar das Potenzial, das in seiner Mannschaft steckte, mit der Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe hat der Trainer aber nach eigener Aussage nicht gerechnet. Und dennoch gab es auch schwierige Momente. Unter anderem das bittere Pokal-Aus gegen den Hamburger SV. Im Achtelfinale unterlagen die Kölner dem Zweitligisten im Elfmeterschießen. Auch, weil Florian Kainz sich selbst angeschossen hatte und sein Treffer vom Punkt aberkannt wurde. Dabei hatte Baumgart noch vor dem Achtelfinale betont, dass es ein Traum für ihn sei, einmal als Trainer im Berliner Olympiastadion das Pokalfinale zu erleben. Neue Saison, neues Glück - der Traum vom Pokalfinale der kommenden Spielzeit startet für Steffen Baumgart und den 1. FC Köln mit einem schweren Los. Köln muss zum Zweitligisten Jahn Regensburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Ausgerechnet Regensburg – für den neuen Sportchef Christian Keller wird es ein besonderes Spiel werden. Keller war von 2013 bis zum Oktober 2021 Geschäftsführer des Zweitligisten, machte ihn vom Sanierungsfall zur Konstante der 2. Bundesliga. Seit dem 1. April ist er Sportchef der Geißböcke. Zudem hat der FC nicht gerade die besten Erinnerungen an Regensburg. Im Achtelfinale der Spielzeit 2020/2021 trafen die Kölner ebenfalls auf den Zweitligisten. Eine 2:0-Führung reichte dem FC aber nicht. Köln unterlag dem Jahn überraschend im Elfmeterschießen. In der vergangenen Spielzeit schaffte Regensburg so gerade noch den Klassenerhalt. Insgesamt trafen die Teams bislang fünf Mal aufeinander. In der 2. Liga hat der FC drei Mal gegen Regensburg gewonnen und einmal verloren.