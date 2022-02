Zahlreiche Fünfer : Die FC-Einzelkritik zum Leipzig-Spiel

Köln Ohne Anthony Modeste, dafür aber wieder mit Steffen Baumgart hat der 1. FC Köln das Auswärtsspiel bei RB Leipzig 1:3 verloren. Die Noten fallen eher schlecht aus.

Ohne Torjäger Anthony Modeste hat der 1. FC Köln das Auswärtsspiel bei RB Leipzig deutlich verloren. Erst in der Nachspielzeit traf Tim Lemperle für den FC. Vor allem in der ersten Stunde fand der FC in der Offensive so gut wie gar nicht statt. So kamen die Kölner im ersten Durchgang gerade einmal auf eine Flanke aus dem Spiel heraus. Eine wirkliche Chance erspielten sich die Kölner in der ersten Halbzeit gar nicht. „Leipzig hat einmal aufs Tor geschossen und wir haben einmal aufs Tor geschossen. So gefährlich waren sie jetzt auch nicht“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart, der insgesamt ein ausgeglichenes Spiel gesehen hat.