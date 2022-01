Der Kölner Trainer wird 50 : Die besten 11 Sprüche von FC-Trainer Steffen Baumgart

Köln FC-Trainer Steffen Baumgart ist auch für seine kantige Art in Köln so beliebt. Heute feiert Baumgart seinen 50. Geburtstag. Wir haben einige seiner besten Sprüche zusammengestellt.

Herbst 2021: Spieler und Trainer des 1. FC Köln dürfen noch Autogramme und Selfies geben. Ein kleiner Junge sitzt nach der Trainingseinheit der Geißböcke auf dem Arm seiner Mutter, in freudiger Erwartung des Kölner Trainers. Heute soll es endlich mit dem Selfie klappen. Baumgart stellt sich tatsächlich für einen Schnappschuss neben den Jungen, blickt gewohnt in die Kamera. Der Junge ist ehrfüchtig. „Lächel doch mal“, sagt die Mutter. „Wer denn jetzt?“, fragt der Kölner Coach. „Na, beide werde ich sicherlich nicht zum Lachen bringen!“, entgegnet sie ihm. „Stimmt“, antwortet Baumgart kühl und blickt emotionslos in die Kamera.

Seit einem guten halben Jahr ist Steffen Baumgart nun beim 1. FC Köln als Trainer im Amt. Und gerade aufgrund solcher Sprüche und Erlebnisse ist der Trainer in kürzester Zeit zu einer Art Kultfigur in Köln geworden. Baumgart ist für die Fans nahbar, sie können sich mit ihm identifizieren. Und: Er trifft mit vielen Aussagen den Kölner Nerv. „Wenn ich gegen den Abstieg spiele, weiß ich nicht, wie lange mein Job hier noch geht. Gegen den Abstieg spielen, bedeutet aber auch, dass ich mehr Spiele verliere. Ich hab' es nicht so mit dem Verlieren“, sagte Baumgart zum Beispiel noch vor dem ersten Spiel. Die besten Sprüche gibt es in der Bildergalerie.