Internationale Auftritte : Die denkwürdigsten Spiele des 1. FC Köln in Europa

Bonn Der 1. FC Köln kann auf eine lange Geschichte auf europäischer Bühne blicken. Es gab große Erfolge und bittere Niederlagen. Nicht wenige Spiele haben sich bei den Kölner Fans fest ins Gedächtnis eingebrannt. Wir blicken auf die legendärsten zurück.

„Wenn jemand eine Reise tut“, das wusste schon der deutsche Dichter Matthias Claudius in Vorzeiten, „so kann er was erzählen.“ Recht hat er. Das Reisen ist auch dem 1. FC Köln nicht fremd. In Europa kennt er sich ganz gut aus. Dass diejenigen, die sich an die großen Vorträge der Kölner noch erinnern können, so alt sein müssten wie Claudius (1740 – 1815), ist nicht mehr als ein gemeines Gerücht. Tatsächlich gab es einige denkwürdige Europapokal-Auftritte des FC, der in seiner langen Europa-Historie einige Male das Scheinwerferlicht auf sich zog. Insgesamt 26 Mal stiegen die Rheinländer in den Europa-Express und starteten im Europapokal der Landesmeister/Champions League (3 Teilnahmen), Europapokal der Pokalsieger (3), Uefa-Pokal/Europa League (15) und Messestädte-Pokal (5). Dazu kamen zwei Teilnahmen im Intertoto Cup. Nachdem der FC zum bislang letzten Mal vor fünf Jahren und nach 25 Jahren Pause im Europacup gestartet war, hat er nun in zwei Playoff-Spielen gegen den ungarischen Club Fehervar FC (18. und 25.8.) die Chance, die Berechtigung für die Gruppenphase der Conference League zu ergattern. Nicht weniger als acht Mal erreichte der Club bislang das Halbfinale in einem der Wettbewerbe. Es gibt also, ganz nach Claudius, eine Menge zu erzählen. Wir haben die außergewöhnlichsten Momente der Kölner Europareise zusammengetragen.

FC Dundee (Europapokal der Landesmeister, 1. Runde, September 1962): Dass Schotten sich darin bestens verstehen, gegen eine angebliche Übermacht den Widerstand vortrefflich zu organisieren, ist längst bekannt. Umso erstaunlicher, dass der 1. FC Köln die Reise in den Norden der britischen Insel offenbar nicht als Hindernis einer längeren Europa-Tour ansahen. Der FC betrachtete den FC Dundee, damals wie die Kölner in der Vorsaison Meister geworden, wohl eher als kontinentales Leichtgeweicht. Am Ende hatten die Schotten dem Favoriten aus dem Rheinland um Weltmeister Hans Schäfer, „de Knoll“ genannt, eine lange Nase gezogen.

Eine schmerzende 1:8-Packung (bis dahin höchste Pflichtspielniederlage des FC) nahmen die Kölner mit Trainer Tschik Cajkovski, der sich zuvor im Spucken großer Töne hervorgetan hatte, mit auf die Rückreise. Des Trainers Worte wurden anschließend demütiger. „Am besten“, sagte er vor dem Rückflug, „Flugzeug stürzt ab.“ Zwar gab es für den FC keinen kompletten Absturz in dieser ersten Runde, aber das halbwegs versöhnliche 4:0 im Rückspiel bedeutete das unerwartete Aus. Im Endspiel triumphiert dann übrigens der AC Mailand mit 2:1 gegen Titelverteidiger Benfica Lissabon im Wembley-Stadion.

FC Liverpool (Europapokal der Landesmeister, Viertelfinale, März 1965): Diese Endlos-Auseinandersetzung, in der die Kölner ihre Träume im Matsch begraben sahen, eignet sich vortrefflich zur Legendenbildung. In zwei Duellen mit dem englischen Meister und Favoriten waren keine Tore gefallen, und da auch das Entscheidungsspiel, das die Uefa nach Rotterdam ins Feyenoord-Stadion de Kuip vergeben hatte, nach regulärer Spielzeit und Verlängerung zwar vier Treffer hergab, aber ebenfalls keinen Sieger fand, kam es zur Entscheidungsfindung durch einen Münzwurf. Das Elfmeterschießen wurde offiziell erst fünf Jahre später eingeführt. So nahm Schiedsrichter Robert Schaut eine Holzscheibe mit roter und weißer Seite, eine Münze hatte er nicht zur Hand, und warf sie in die Luft. Zumindest der schlammige Boden hatte offenbar noch Lust auf eine weitere Verlängerung, denn die „Münze“ blieb im Acker hochkant stecken. Nun musste die Schicksalsscheibe also noch einmal die Luft durchschneiden, ehe sie auf dem Boden der Tatsachen eine Entscheidung herbeiführen konnte. Sie landete tatsächlich auf einer Seite. Auf der weißen der Kölner. Oben aber sahen Schaut sowie die beiden Mannschaftskapitäne Hans Sturm (Köln) und Ron Yeats (Liverpool), die der Zeremonie aus nächster Nähe beiwohnten, Rot, die Farbe Liverpools.

Kölner Drama im Matsch

„Das Ganze hat doch nichts mit Sport zu tun", polterte FC-Trainer Georg Knöpfle damals, „es darf doch nicht wahr sein, dass nach drei unentschiedenen Spielen in genau fünf Stunden ein Los entscheidet." Trotz der Niederlage erlangte besonders ein Kölner Legendenstatus: Wolfgang Weber. Der Porzer hatte sich nach 20 Minuten an der Wade verletzt, ging in die Kabine, eine erste Diagnose lautete Bluterguss. Angeblich soll der in der Kabine als Belastungstest von einer Bank gesprungen sein. Doch „Bulle“ Weber hielt auch der herzhafte Schmerz nicht zurück, zur zweiten Hälfte auf den Platz zurückzukehren. Da damals keine Auswechslungen erlaubt waren, musste der FC eben auf diese Weise eine personelle Gleichheit herstellen. Nach dem Münzdrama wurde das ganze Ausmaß der Verletzung Webers bekannt: Wadenbeinbruch. Doch alles Beißen auf die Zähne nutzte den tapferen Kölnern nichts, ein kleines Stück Holz hatte sich gegen sie gerichtet.

Nottingham Forest (Europapokal der Landesmeister, Halbfinale, April 1979): Der flapsige Spruch der englischen Fußball-Legende Gary Lineker lässt sich auf den 1. FC Köln nicht eins zu eins übertragen. Fußball sei ein einfaches Spiel, hatte der einstige Star-Stürmer erkannt: „22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.“ Die Kölner hatten gegen britische Teams weit weniger Fortune (siehe Liverpool, 1965) oder Klasse (siehe Dundee 1962). Und nach dem bitteren Aus im Halbfinale gegen die „Reds“ scheiterte der FC nun gegen Nottingham an einer weiteren englischen Elf in der Runde der letzten Vier.

Tony Woodcock begeistert vom FC

Unter Trainer Hennes Weisweiler waren die Ambitionen des amtierenden Double-Siegers groß. Vor allem im ersten Semifinal-Duell mit dem Titelfavoriten um den legendären Coach Brian Clough hielten die Kölner stark mit. Bei strömendem Regen in den englischen Midlands begeisterte die Weisweiler-Elf ihre mitgereisten Fans und ging durch den ersten Millionen-Einkauf der Bundesliga, Roger van Gool, und Dieter Müller 2:0 in Führung. Dann drehten die Engländer auf und zunächst das Spiel. Das 3:2 der Gastgeber aber konterte Yasuhiko Okudera und verschaffte dem FC eine gute Ausgangsposition für die Partie in Müngersdorf. Selbst Forest-Star Tony Woodcock zeigte sich derart beeindruck vom Gegner, dass er später nach Köln wechselte. Fast 60 000 Zuschauer sahen dann jedoch eine bittere 0:1 Niederlage der Geißböcke, die auf einige Stammkräfte verzichten mussten. Nottingham holte im Finale gegen Malmö schließlich den begehrten „Henkelpott“.

FC Barcelona: (Uefa-Pokal, 2. Runde, November 1980): Wir haben keine Chance, also nutzen wir sie: Getreu diesem Credo ging der unter Trainer Karl-Heinz Heddergott katastrophal in die Saison gestartet FC ins Rückspiel im legendären Camp Nou, nachdem es in Müngersdorf ein desillusionierendes 0:1 gegeben hatte. Dort hatte der neuen Coach Rinus Michels nach der Entlassung Heddergotts das Kommando beim FC, er schaffte es, der Mannschaft einzuimpfen, dass das Unmögliche manchmal eben doch möglich sei. Und tatsächlich: Eine entfesselt aufspielende Kölner Mannschaft, unter anderem mit Toni Schumacher, Pierre Littbarski und Tony Woodcock sowie dem damals erst 20-Jährigen Stephan Engels, spielte Barca an die Wand und schaffte durch das klare 4:0 den Sprung in die nächste Runde. „Wenn man zu Hause im Europapokal verliert, dann hat man nichts mehr zu verlieren. Und so sind wir dort (in Barcelona, Anm. d. Red.) aufgetreten“, erinnerte sich der Mondorfer Engels einmal. Klar, die aufgebrachten Barca-Fans warfen anschließend kein Karnevals-Konfetti auf den Rasen, sondern Feuerzeuge, Flaschen und Sitzschalen. Die Kölner Karawane aber zog noch weiter durch Europa, schaffte es bis ins Halbfinale, scheiterte dort aber am – englischen Club! – Ipswich Town.

Real Madrid (Uefa-Pokal, Finale, Mai 1986): „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ – die Sehnsucht nach einem Finale in Berlin konnte der 1. FC Köln im Mai 1986 nicht teilen. Zumindest was ihr Finale betraf, denn der FC durfte, oh nein: musste im Uefa-Pokal in einem von damals zwei Endspielen in der Hauptstadt ran. Der Gegner: kein Geringerer als Real Madrid. Zum ersten und bis heute einzigen Mal hatte der FC ein Europacup-Finale erreicht. Nach dem deutlichen 1:5 im Hinspiel im Estadio Santiago Bernabéu waren die Erfolgsaussichten für das Rückspiel ohnehin gering. Und dann: Berlin statt Müngersdorf. Grund für die Verlegung waren schwerer Ausschreitungen im Halbfinal-Rückspiel beim belgischen Club KSV Waregem (3:3), an denen auch Kölner Fans beteiligt waren. Daher belegte die Uefa den FC mit einer Platzsperre für das Final Rückspiel: Es musste mindestens 350 Kilometer von Köln entfernt stattfinden.

Trostloses Atmosphäre beim FC-Finale in Berlin

Große Unterstützung von den Rängen gab es dann auch nicht, selbst Kölner Eigenwerbung half nicht. „Als PR-Maß­nahme mussten wir Spieler am Spieltag noch über den Ku‘damm laufen und auf der Straße Rosen ver­teilen, um Wer­bung für die Partie zu machen“, erinnerte sich Spielgestalter Uwe Bein einmal. Allein: „Geholfen hat das nichts, es kamen nur 16 000 Zuschauer.“ Was auch Stürmer Klaus Allofs zu der Aussage verleitete: „Das hat sich nicht wie ein Finale angefühlt.“ Gewonnen haben die Kölner dennoch – mit 2:0. Doch in der Summe reichte das nicht, um im bislang ersten Finale der Vereinsgeschichte zum ersten Mal zu triumphieren.

FC Arsenal (Europa League, Gruppenphase, September 2017). Die Bilder der FC-Eruption in Folge des ersten Einzugs in den Europapokal nach 25 Jahren des Wartens haben sich ins kollektive Kölner Fan-Gedächtnis eingeprägt. Nicht nur die Szenen mit dem biergeduschten Trainer Peter Stöger und dem auf Händen durch die Massen getragenen Anthony Modeste unmittelbar nach Spielende der Partie gegen Mainz (2:0), mit der die Kölner den Einzug in die Europa League perfekt gemacht hatten. Vor allem die Bilder aus England haben für Aufsehen gesorgt – im Positiven wie im Negativen. Die lange Durstrecke war beendet, der FC-Tross musste aber noch vier Monate warten, bis er zum Spiel beim FC Arsenal – neben Bate Borisov und Roter Stern Belgrad der dritte und stärkste Gruppengegner - aufbrechen durfte. Die Umstände in Englands Hauptstadt gerieten allerdings chaotisch. Rund 15 000 Fans aus der Domstadt schlugen in London auf. Teilweise übermotiviert. Grölend. Sie legten Teile der Innenstadt lahm. Weiter ging es dann für viele FC-Anhänger auch am Emirates Stadium nicht, denn nur ein Bruchteil erhielt Einlass. Die Londoner hatten nur 2900 Gäste-Tickets zum Verkauf angeboten und angekündigt, keine neutralen Plätze an Fans der Kölner herauszugeben. Es kam zu Unruhen. Einige Chaoten sollen Ordner beleidigt, bedroht und sogar tätlich angegriffen haben. Die englische Polizei war überfordert und in einer zu geringen Stärke vertreten, was die Kölner Verantwortlichen deutlich kritisierten. Die Partie wurde um eine Stunde nach hinten verschoben. Die Ausschreitungen sorgten für ein massives Beben in der Presse: „Die Nacht der Schande im Emirates war ein trauriger Rückfall in die Hooligan-Tage der 80er Jahre“, titelte etwa der englische „Mirror.

