Gute Noten für Kölner Profis : Die FC-Einzelkritik zum Freiburg-Spiel

Köln Einmal mehr hat Anthony Modeste für den 1. FC Köln getroffen und den Geißböcken drei Punkte gegen den SC Freiburg beschert. Auch die Defensive fiel positiv auf.

Den 1:0-Erfolg des 1. FC Köln über Freiburg verfolgte Trainer Steffen Baumgart wegen seiner Corona-Infektion am heimischen TV. Allerdings in gewohnter Manier - mit Schiebermütze, im T-Shirt, schreiend, motivierend, fluchend. ga.de zeigt das Video.

Verrücktes Video : So verfolgte Steffen Baumgart das FC-Spiel wirklich Den 1:0-Erfolg des 1. FC Köln über Freiburg verfolgte Trainer Steffen Baumgart wegen seiner Corona-Infektion am heimischen TV. Allerdings in gewohnter Manier - mit Schiebermütze, im T-Shirt, schreiend, motivierend, fluchend. ga.de zeigt das Video.

Statistische Analyse : So viele Punkte ist der FC vom Klassenerhalt entfernt Trotz des guten Saisonverlaufs lautet die Maxime des 1. FC Köln: Klassenerhalt. Dabei ist dieser bereits in greifbarer Nähe, wie die Statisitk zeigt.

Doch auch in der Hintermannschaft stand der FC sehr sicher und verteidigte, allen voran in der Schlussphase, bedingungslos. „Uns war von Beginn an bewusst, dass wir über Kampf ins Spiel finden müssen. Dass wir die Räume eng machen und einfach spielen“, sagte Salih Özcan. „Das haben wir gezeigt und somit zu recht gewonnen.“ Vor allem der gebürtige Kölner ging keinem Zweikampf aus dem Weg. Beeindruckend war jedoch die Leistung eines Verteidigers. Aber auch Keeper Marvin Schwäbe hatte maßgeblichen Anteil am Kölner Erfolg.