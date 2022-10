Die Einzelkritik zum Spiel gegen Augsburg : So fällt die Benotung des FC aus

Köln Nach elf Jahren hat der 1. FC Köln wieder ein Heimspiel gegen den FC Augsburg gewonnen. Die Elf von Steffen Baumgart setzte sich verdient mit 3:2-Toren durch. So benoten wir die Spieler.

Das 0:2 des 1. FC Köln am vergangenen Donnerstag bei Partizan Belgrad hatte Spuren hinterlassen. In den Sozialen Medien, unter den Anhängern wurde in den vergangenen Tagen zum Teil heftig über den Sinn und die Folgen der Conference League diskutiert. „Man hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass wir die einzigen sind, die an uns wirklich geglaubt haben“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart am Sonntag. „In Köln geht es schnell in beide Richtungen.“ Dementsprechend dürfte es nun wieder in die andere Richtung gehen. Zumindest hat der FC am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Augsburg die richtige Antwort gegeben und mit einem verdienten 3:2-Erfolg den Negativtrend beendet. „Jetzt sind wir erst einmal glücklich, dass es am Ende geklappt hat“, sagte Baumgart.