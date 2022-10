Die Einzelkritik zum Spiel gegen Belgrad : Viel Durchschnitt, aber eine glatte Eins

Köln Der 1. FC Köln hat die erste Niederlage in der Conference League kassiert. Beim 0:1 gegen Partizan Belgrad lief es vor allem nach vorn nicht rund. Die Noten fallen dementsprechend aus – so bewerten wir die FC-Spieler.

Der 1. FC Köln hat einen Dämpfer in der Conference League hinnehmen müssen und die erste Niederlage in dem europäischen Wettbewerb kassiert. Zwar war die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart nach dem Sieg in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund als Favorit in die Partie gegangen, wurde dieser Rolle aber nicht gerecht. Das Weiterkommen ist nun gefährdet, der FC zur Halbzeit der Gruppenphase auf den dritten Platz abgerutscht. Von den restlichen drei Partien müssen die Kölner zudem zwei auswärts bestreiten – und das nach einem Uefa-Urteil wegen der Ausschreitungen vor dem Spiel in Nizza (1:1) auch noch ohne eigene Fans.