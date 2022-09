Die Einzelkritik zum Spiel gegen Bochum : So benoten wir die Spieler des 1. FC Köln

Köln Mit Mühe hat sich der 1. FC Köln ein 1:1-Unentschieden beim VfL Bochum erkämpft. Die Defensive wackelig, die Offensive mit wenig Durchschlagskraft - so bewerten wir die Spieler.

Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? Nach dem Papier oder dem Tableau hätte man beim 1. FC Köln wohl Alternative zwei wählen müssen. Der FC kam am Sonntagabend nicht über ein 1:1-Unentschieden beim Tabellenschlusslicht Bochum hinaus und sah sogar bis in die Schlussminuten wie der Verlierer aus. „Es war ein sehr intensives Spiel für uns. Wir haben gewusst, dass Bochum alles raushauen würde“, sagte Dejan Ljubicic, der nicht an die Leistung von Donnerstag anknüpfen konnte. Bereits zum dritten Mal in Folge kassierte der FC in der Anfangsphase einen Gegentreffer - wie schon gegen Union Berlin sogar einen aus den eigenen Reihen. „Wenn ich bedenke, dass wir das Tor auch noch alleine machen“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. Benno Schmitz war unglücklich in den Abwehrversuch von Jonas Hector gelaufen.