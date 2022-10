Die Einzelkritik zum Spiel gegen Dortmund : Gutes Zeugnis für die FC-Profis

Köln In einem spektakulären Spiel hat der 1. FC Köln Borussia Dortmund niedergerungen. Das schlägt sich auch sehr positiv auf die Noten nieder – so bewerten wir die FC-Spieler.

Ein „Riesen-Spiel von der ganzen Mannschaft“ hatte Steffen Baumgart gesehen. Kein Wunder, zeigte seine Kölner Mannschaft gegen den Favoriten Borussia Dortmund doch jene Eigenschaften, die es ihr erlaubt, eben auch gegen Fußball-Größen bestehen zu können. Mehr noch: sie nach großem Kampf niederzuringen – mit Leidenschaft, Einsatz, Unbeugsamkeit. Der 2:1-Erfolg war „ein Fußballfest, ein geiles Spiel“, wie Baumgart befand. „Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt. In der ersten Halbzeit haben wir es nicht so gut gemacht, aber in der zweiten Hälfte sind wir nicht nur gerannt, sondern haben auch richtig gut Fußball gespielt.“