Drei Dreien, zwei Fünfer : So fällt unsere Bewertung der FC-Spieler aus

Köln Beim 0:2 gegen den SC Freiburg war der 1. FC Köln so gut wie chancenlos. Dementsprechend fallen unsere Noten aus.

Der SC Freiburg war für den 1. FC Köln am Sonntagabend eine Nummer zu groß. Gegen die Mannschaft von SC-Coach Christian Streich war der FC in vielen Belangen unterlegen. „Am Ende hat Freiburg heute eine andere Qualität auf dem Platz gehabt“, sagte der Kölner Trainer Steffen Baumgart. „Es ist ärgerlich gegen eine Mannschaft mit dieser Qualität zu verlieren, aber keine Schande.“ Dabei waren die Freiburger von Beginn an an die bessere Mannschaft. In den ersten 20 Minuten waren die Breisgauer sogar drückend überlegen. „Der Plan war, dass wir ein wenig tiefer stehen. Aber das liegt uns offensichtlich nicht“, sagte Baumgart. „Wir haben dann ein wenig höher geschoben. Dann hatten wir mehr Ballgewinne im Mittelfeld, spielen dann aber nicht schnell genug nach vorne und dadurch gab es keine Torchancen.“