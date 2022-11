Zwei Fünfen, viele Dreien : Die FC-Einzelkritik zum Hertha-Spiel

Köln Mit der dritten Niederlage in Folge ist der FC im Abstiegskampf angekommen. Über weite Teile zeigten die Kölner eine solide Begegnung. So bewerten wir die Spieler.

Auch nach dem Wechsel wollte der FC das Spiel übernehmen, wurde aber jäh von Marco Richters 2:0 gestoppt. Anschließend wollte den Kölnern in der Offensive nicht mehr viel gelingen. "Das hat was mit fehlender Kraft, mit fehlender geistiger Frische und einfach durch sein, zu tun", sagte Baumgart. "Wir können die letzten hundert Tage Revue passieren lassen. Es ist leider so, die Jungs sind durch. In der zweiten Halbzeit war ich der einzige da draußen, der halbwegs fit war." Gemeinsam mit Marvin Schwäbe, der am Ende sogar noch Schlimmeres verhinderte und bei zwei Kopfbällen stark parierte. "Von den vergangenen Spielen, die wir verloren haben, hätten wir das ein oder andere auch gewinnen können", sagte Linton Maina. "Das ist ärgerlich, aber ich glaube, dass das Glück irgendwann wieder zurückkommen wird. Wir haben viele Spiele in den Knochen und die Pause wird uns allen guttun. Nächstes Jahr greifen wir wieder an." Die Noten gibt es in der Bildergalerie.