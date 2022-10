Drei Zweien, eine Vier : So fällt unsere Bewertung der FC-Spieler aus

Köln Trotz schlechter Voraussetzungen hat der 1. FC Köln seinen Negativtrend gegen Hoffenheim beendet und nach acht Niederlage in Folge wieder gepunktet. So bewerten wir die Spieler.

Linton Maina war die Erschöpfung bei seiner Auswechslung im Spiel gegen die TSG Hoffenheim anzusehen. „Zum Ende hin war ich schon sehr platt, die Beine wollten nicht mehr so ganz“, sagte der Spieler des 1. FC Köln. Maina war einer der besten Akteure der Geißböcke im Duell gegen die TSG Hoffenheim am Sonntagabend. Der Außenspieler stellte die Hoffenheimer Defensive mit seinen Tempoläufen immer wieder vor große Probleme. Doch Maina war nicht der einzige Spieler, der überzeugte. „Die Jungs bekommen von mir ganz viele Komplimente, auch verdienter Maßen. Sie lassen ihr Herz auf dem Platzt und das ist es, was wir sehen wollen. Wir machen Fehler und das gehört dazu, aber wenn ich sehe, welche Entwicklung die Mannschaft macht, bin ich zufrieden bei jedem einzelnen“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart.

Aber es lief bei den Kölnern auch nicht alles rund. Ein leichter Fehler von Denis Huseinbasic im Mittelfeld führte zum Gegentreffer. Auch, weil Nikola Soldo sich überlaufen ließ. Die Defensive stand nicht immer ganz sicher, die Offensive ließ zu viele Chancen aus. „Die Jungs nehmen alles auf und an und wenn sie weiter so arbeiten, dann macht das einfach Spaß“, so Baumgart weiter. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben heute alles rausgeholt, was noch gegangen ist. Es war eine sehr intensive Woche und hintenraus hat man schon gemerkt, dass uns die Kräfte fehlen, aber wir haben alles rausgehauen und können sehr zufrieden sein“, sagte der starke Florian Kainz.