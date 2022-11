Viel Durchschnitt, drei Mal die Zwei : Diese Noten geben wir den FC-Spielern

Köln Eine absolut unnötige Niederlage hat der 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen einstecken müssen. Dennoch überzeugten viele Kölner Spieler.

Die Enttäuschung war beim 1. FC Köln nach der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen groß. „Wenn man den Spielverlauf sieht, dann war das schon sehr, sehr ärgerlich. Wir hatten Leverkusen grundsätzlich unter Kontrolle und spielen es sehr gut“, sagte FC-Keeper Marvin Schwäbe, der wieder einmal bei den Gegentreffern chancenlos blieb. „Wir hatten auch die Konter unter Kontrolle und verteidigen es sehr gut. Die kommen ins Spiel zurück mit einem Freistoß, der so unglücklich abgefälscht wird. Dass unsere zwei Bälle dann an die Latte fallen, das ist dann ein Stück weit ärgerlich.“ Zumal sich der FC ein wenig Luft vor der WM-Pause hätte verschaffen können. So kassierten die Kölner eine bittere Niederlage.

Und trotzdem war FC-Trainer Steffen Baumgart nicht enttäuscht. „Ich habe meinen Jungs gesagt, dass sie sehr gut und mutig gespielt haben. Uns ist bewusst, wie stark Leverkusen im Umschaltspiel ist“, sagte Baumgart. „Wir haben es bis auf wenige Situationen aber gut im Griff gehabt. Es ist schade, dass diese Leistung nicht belohnt wurde, aber wir können darauf aufbauen. Die Jungs spielen sehr guten Fußball.“ So verdienten sich gleich drei Akteure die Note „gut“. Doch in der Defensive ist auch ein Ausreißer in die andere Richtung dabei. Alle Noten gibt es in der Bildergalerie.