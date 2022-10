Eine Sechs, eine Drei : So fällt unsere Bewertung der FC-Spieler aus

Köln Der 1. FC Köln kassierte gegen den FSV Mainz die höchste Saisonniederlage. Gegen die selbstbewusst auftretenden Mainzer ging die Mannschaft von Steffen Baumgart mit 0:5 baden. Vor allem in der ersten Halbzeit fehlte den Kölnern jegliche Ordnung in der Defensive.

Der 1. FC Köln geriet auch gegen Mainz erneut früh in Rückstand. Diesmal verursachte Luca Kilian nach eigenem Ballverlust bereits nach elf Minuten einen Foulelfmeter, den Marcus Ingvartsen verwandelte. Der Kölner Innenverteidiger erwischte einen rabenschwarzen Abend. Nur 16 Minuten später sah Kilian nach einem unnötigen Foul an der Außenlinie die Gelb-Rote-Karte. „Wieder ein früher Rückstand, wieder selbst verschuldet, wieder viele Fehler gemacht. Uns damit selbst geschwächt. Müssen das dringend abstellen. Wir können da Kilian jetzt nichts an Kopf werfen. Ich hatte dieselbe Situation vor zwei Spieltagen. Wir müssen aus den Situationen lernen und das so schnell wie möglich“, sagte Florian Kainz, der nach seiner Sperre in die Startelf zurückkehrte. In der Folge wirkte der FC völlig von der Rolle. Während die Kölner noch nach ihrer Ordnung suchten, nutzte Mainz die Überzahl eiskalt aus. Innerhalb von fünf Minuten erhöhten die 05er auf 3:0. Die Mannschaft von Steffen Baumgart wirkte sichtlich beeindruckt vom Auftritt des FSV. Die Drei-Tore-Führung nach 45 Minuten war verdient und der Leistung des FC entsprechend.

Auch in der zweiten Halbzeit fanden die Kölner überhaupt nicht ins Spiel. Bis zum vierten Gegentreffer in der 73. Minute war der FC um Kontrolle bemüht, bekam aber keinen Zugriff. Nach dem 4:0 von Aaron zeigten sich in der kompletten Mannschaft Auflösungserscheinungen. Onisiwo krönte in Folge seine herausragende Leistung mit seinem dritten Saisontor. Zwei Mainzer Tore wurden wegen Handspiels und Abseits aberkannt. Am Ende konnte sich der FC glücklich schätzen nicht noch höher verloren zu haben. „Nicht die Höhe schmerzt. Sondern das, was wir momentan einfach nicht gut machen. Wir sind gut im Spiel, spielen auf Augenhöhe. Erst der Lattenschuss von Mainz und dann haben wir selbst zwei gute Gelegenheiten. Beim Elfmeter machen wir es einfach nicht gut. Die Rote Karte ist dann der nächste Schlag ins Gesicht. Und so ist das hier das ganze Spiel. Heute ist so ein Spiel, da werde ich ganz ganz schnell, ganz ganz viel abhaken“, resümierte FC-Trainer Steffen Baumgart nach der Partie am Dazn-Mikrofon. Das Spiel „abhaken“ wird auch das Ziel für die Kölner Mannschaft sein, die am kommenden Donnerstag in der Conference League zum 1. FC Slovacko muss. Spätestens da muss Köln ein anderes Gesicht zeigen, wenn man international überwintern will.