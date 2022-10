Die Einzelkritik zum Spiel gegen Mönchengladbach : Viel Durchschnitt und eine Fünf

Ratlos wirkte Jonas Hector nach dem 2:5. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Der 1. FC Köln hat zum ersten Mal in dieser Saison zwei Niederlagen in Folge kassiert. Beim 2:5 gegen Mönchengladbach hatte der FC in Unterzahl keine Chance.

Das Ergebnis war eindeutig, den Spielverlauf der ersten Halbzeit spiegelte das 2:5 des 1. FC Köln bei Borussia Mönchengladbach aber nicht wieder. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt“, befand auch FC-Trainer Steffen Baumgart am Sonntagabend. Tatsächlich waren die Kölner in der ersten Halbzeit das spielbestimmende Team, sorgten aber so gut wie gar nicht für Gefahr. “Die Chancen, die wir uns vor dem Elfer erspielt haben, waren nicht so klar, wie wir uns das gewünscht haben“, so Baumgart. „Das 1:0 mit der Schulter fällt etwas unglücklich. Wir sind dagegen etwas glücklich zurück ins Spiel gekommen.“ So stand es nach einer guten halben Stunde 1:1. „Dann kommt der Elfmeter, die Gelb-Rote Karte. Dem läufst du dann hinterher“, so Baumgart weiter.

In Unterzahl fanden die Kölner nicht mehr richtig ins Spiel. „ 45 Minuten in Unterzahl spielen und das 3:1 nach der Pause – da wird es dann schwer gegen eine spielstarke Mannschaft in Überzahl“, sagte FC-Kapitän Jonas Hector, der mit einem Fehlpass das 3:1 der Borussen einleitete. Nach dem 4:1 war das Spiel entschieden. “Wir haben es in Unterzahl nicht gut gemacht, die Gladbacher haben es in der zweiten Halbzeit super ausgespielt. Am Ende kommen wir dann leider ein bisschen unter die Räder“, ergänzte Timo Hübers. Für einen Lichtblick sorgte Denis Huseinbasic mit seinem ersten Bundesliga-Tor und dem Anschlusstreffer.