Eine Eins, eine Fünf : So fällt unsere Bewertung der FC-Spieler aus

Köln Nach dem 2:2-Remis gegen Nizza ist die Europa-Tour des 1. FC Köln beendet. Doch der FC zeigte eine starke Leistung. So bewerten wir die Spieler.

Die Enttäuschung war den Spielern des 1. FC Köln ins Gesicht geschrieben. „Wir haben uns natürlich mehr ausgerechnet heute“, sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung, nach dem 2:2 gegen OGC Nizza und dem damit verbundenen Ausscheiden aus dem europäischen Wettbewerb. „Wir haben in der ersten Halbzeit in der Summe zu viele Fehler gemacht.“ Zwar waren die Kölner gegen OGC von Beginn an die Spiel bestimmende Mannschaft, durch Fehler im Passspiel und Probleme im Zweikampfverhalten brachte die Kölner Hintermannschaft den Gegner immer wieder ins Spiel. So auch vor den beiden Gegentreffern, die unmittelbar vor der Halbzeit fielen. Vor allem aber das erste Tor für Nizza sorgte für Ärger. Torschütze Gaetan Laborde hatte sich den Ball mit der Hand vorgelegt. „Ich glaube, in der Situation springt ihm der Ball an die Hand und genau dann schießt er das Tor“, so Kessler.