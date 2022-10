Drei Zweien, drei Vieren : So fällt unsere Bewertung der FC-Spieler aus

Köln Mit 18-stündiger Verspätung wurde die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Slovacko abgepfiffen. Am Ende setzte sich die Mannschaft von Steffen Baumgart mit 1:0 durch und steht in der kommenden Woche vor einem Endspiel gegen Nizza. So bewerten wir die Spieler.

Das Spiel des 1. FC Köln beim 1. FC Slovacko am Freitagmittag startete kurioserweise nicht mit Anstoß, sondern mit einem Einwurf für die Kölner. Danach passierte jedoch wenig Kurioses auf beiden Seiten. Die Mannschaften neutralisierten sich größtenteils in den ersten 45 Minuten. Man merkte sowohl den Kölnern als auch dem 1.FC Slovacko an, dass eine Niederlage das Aus in der Conference League bedeuten könnte. Der FC suchte nach Lösungen in der Offensive, lief sich aber immer wieder an der stabilen tschechischen Verteidigung fest. Die logische Konsequenz der ersten Halbzeit war ein leistungsgerechtes 0:0 zur Pause.

Der FC war im zweiten Durchgang um mehr eigene Torchancen bemüht und wurde dafür belohnt. In der 52. Minute zeigte der Schiedsrichter aus Georgien nach einem Foul an Adamyan auf den Punkt. Doch Florian Kainz, der den verletzten Jonas Hector als Kapitän ersetzte, vergab die größte Möglichkeit der Partie. "Das hat viel Kraft gekostet", sagte der Österreicher nach der Partie bei RTL+ am Mikrofon, "Es war ein sehr intensives Spiel, aber wir sind sehr froh über den verdienten Sieg." Ein Sieg, den FC-Trainer Steffen Baumgart erst einwechseln musste. Ondrej Duda und Linton Maina brachten den ersehnten Umschwung und so war es auch Duda, der den 1:0-Endstand vom Punkt besorgte. Einige Sorgenfalten dürfte es trotzdem bei Baumgart geben, denn der auffällige Maina musste nach einer Viertelstunde verletzt ausgewechselt werden.