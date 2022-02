Eine eins, drei Zweier : Die FC-Einzelkritik zum Frankfurt-Spiel

Köln Einmal mehr hat sich Anthony Modeste beim 1:0 gegen Frankfurt als der Unterschiedsspieler herausgestellt. Doch ein anderer Spieler hat sich die Bestnote verdient.

Mehr gewonnene Zweikämpfe, mehr Ballbesitz, ein deutliches Chancenplus - der FC hat sich letztlich verdient mit 1:0-Toren gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt und zumindest für einen Abend den sechsten Tabellenplatz zurückerobert. Der FC trat ganz anders als noch gegen Leipzig auf. Köln zog gegen die Eintracht wieder das gefürchtete Flankenspiel auf, lief Frankfurt früh an und erspielte sich so einige Möglichkeiten. „Wir wissen aber auch, dass es hätte anders laufen können, wenn Frankfurt die Chancen genutzt hätte“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. Allerdings machte die Kölner Hintermannschaft ein starkes Spiel. Frankfurt kam nur zu wenigen zwingenden Möglichkeiten.

Auch in der Offensive lief gegen die Eintracht mehr zusammen als noch gegen RB. Die Außen um Jonas Hector brachten immer wieder gefährliche Flanken vors Frankfurter Tor. Ausgerechnet Anthony Modeste brachte die Wende. Und das, nachdem er erst auf der Bank platz nehmen musste. „Es ist Wahnsinn. Tony kommt rein, dann wird im Mittelfeld ein bisschen Ping-Pong gespielt, der Ball kommt genau in seinen Lauf und er macht ihn eiskalt rein. Wir freuen uns, dass Tony bei uns ist. Wir arbeiten hart und er haut die Dinger rein“, sagte Baumgart. Die Bestnote verdiente sich aber ein anderer Spieler. Die Einzelnoten gibt es in der Bildergalerie.