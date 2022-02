Fünf Zweier, aber auch drei Vierer : Die FC-Einzelkritik zum Fürth-Spiel

Köln Der 1. FC Köln ist am Samstagnachmittag nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus gekommen. Dabei machte vor allem die Defensive einen guten Eindruck.

Dass die Begegnung gegen Greuther Fürth eine schwere Aufgabe für den 1. FC Köln werden würde, hatte FC-Trainer Steffen Baumgart geahnt. Schon auf der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag hatte der Kölner Coach vor dem Tabellenschlusslicht gewarnt. Er sollte wieder einmal recht behalten. Nach starker Anfangsphase hatte der FC zunehmend Probleme, Zugriff zum Spiel zu bekommen. „Ich glaube, dass das trotz allem mehr als in Ordnung geht. Fürth hat Möglichkeiten gehabt, wir haben Möglichkeiten gehabt“, sagte der Kölner Trainer. „Anfang der zweiten Halbzeit haben wir so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel verloren.“